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Леонид Парфенов выложил в открытый доступ трилогию «Русские евреи»
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Леонид Парфенов выложил в открытый доступ трилогию «Русские евреи» 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Трилогия рассказывает о роли «избранного народа» в истории Российской империи и Советского союза. Первая — о жизни евреев до революции 1917 года, вторая — после революции и в период Второй мировой войны, третья — с 1948 года до начала 1970-х. Перед началом каждой серии журналист отвечает на вопросы зрителей
Съемки трилогии проходили в России, Молдове, Украине, США и Израиле.
Из-за рейтинга 18+ GEO не может опубликовать, но вы можете посмотреть их по ссылкам: фильм первый, фильм второй, фильм третий.
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