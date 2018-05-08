Леонид Парфенов выложил в открытый доступ трилогию «Русские евреи»

Трилогия рассказывает о роли «избранного народа» в истории Российской империи и Советского союза. Первая — о жизни евреев до революции 1917 года, вторая — после революции и в период Второй мировой войны, третья — с 1948 года до начала 1970-х. Перед началом каждой серии журналист отвечает на вопросы зрителей

Съемки трилогии проходили в России, Молдове, Украине, США и Израиле.

Из-за рейтинга 18+ GEO не может опубликовать, но вы можете посмотреть их по ссылкам: фильм первый, фильм второй, фильм третий.