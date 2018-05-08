Не «Реальные упыри»: комедии про вампиров

В каких ещё фильмах можно посмеяться над существами ночи, не считая ленты Тайки Вайтити.

Раз уж у нас «Месяц вампиров», то почему бы не вспомнить ленты о кровососах, которые не пугают, а смешат. На ум сразу приходят «Реальные упыри» Тайки Вайтити, про которых недавно все вспомнили и внезапно полюбили. Но в этот раз давайте для разнообразия забудем о приключениях Виаго, Дикона, Владислава и Ника (и Стью), и взглянем на их предшественников — фильмы, которые раскрывали тему вампиризма с юмористической точки зрения. Не все из них можно назвать комедиями в прямом смысле слова, но упомянуть всё равно стоит.

Первой в истории комедией про вампиров можно считать фильм Le Manoir du Diable, или «Замок дьявола», снятый в 1896 году французским классиком немого кино Жоржем Мельесом . По совместительству эта же картина считается первым фильмом ужасов в истории. Однако, положа руку на сердце, из страшного здесь только тема — столкновение человека с потусторонними силами. В остальном это очень смешной фильм о том, как мертвецы издеваются над незваным гостем.

Весь фильм целиком

Длится «Замок дьявола» всего три минуты. Двое мужчин приходят в замок, где над ними начинает подшучивать некий колдун в чёрной одежде. То табуретка, на которую один из героев попытается сесть, куда-то исчезнет, то на ней вдруг появится скелет. Колдун всячески пугает гостя. Натравливает на него призраков и соблазняет прекрасной женщиной, которая в одно мгновение оборачивается старухой. В конце один из главных героев находит способ одолеть своего противника.

Про режиссера Жоржа Мельеса в 2011 году Мартин Скорсезе снял фильм «Хранитель времени». Фото: designingsound.org Хотя в «Замке дьявола» речь идёт не о вампире как таковом, в ней много того, что позже кинематограф намертво привяжет именно к образу кровососов. Так, в начале короткометражки антагонист прилетает в замок в образе летучей мыши, а в конце он в ужасе пятится от распятия, которое находит главный герой.

Впервые на экране: распятие против нечистой силы

Помимо того, что это один из первых фильмов ужасов и первая комедия, использующая образ вампира, это ещё и один из первых в истории фильмов, по полной программе использующих спецэффекты для изображения фантастических вещей. Благодаря стоп-кадру предметы в мгновение ока перемещаются по локации и меняют форму, а персонажи исчезают в дымовой завесе.

Cовсем не комедия, но упомянуть фильм стоит хотя бы из-за очень крутого названия — Blacula (black + Dracula). Не факт, что в наше время кто-нибудь из режиссёров решился бы назвать так свою работу.

Blacula относится к поджанру blaxploitation, зародившемуся в американском кинематографе в 70-х. Это фильмы, которые снимались специально для афроамериканской аудитории. Все главные роли в них, как правило, исполнялись темнокожими актёрами.

Действие фильма начинается в 1780 году, когда африканский принц Мамуальди приезжает в Трансильванию к графу Дракуле, чтобы попросить у того помощи в борьбе с работорговлей. Но вместо этого Дракула превращает своего гостя в вампира и запирает его в гробу. Спустя сотни лет два американских дизайнера находят гроб и привозят его в Лос-Анджелес, где и отпирают. Очнувшись от векового сна, Мамуальди начинает бродить по улицам города, выпивая кровь из случайных встречных и пытаясь найти свою возлюбленную.

Несмотря на то, что в конце главный герой погибает — сгорает на солнце — спустя год вышло продолжение Scream Blacula Scream, в котором актёр Уильям Маршалл снова исполнил роль Блакулы.

«Любовь с первого укуса» — это продолжение романа Брэма Стокера , но сделанное в комедийном ключе. Действие происходит во второй половине XX века. Граф живёт в своём замке в Трансильвании, читает американские журналы мод и вспоминает Мину Харкер, завладеть которой в XIX веке ему помешал охотник на вампиров Ван Хельсинг.

Идиллию, покрытую паутиной и пылью, нарушает коммунистическое правительство, которое решает выселить Дракулу, чтобы превратить его замок в тренировочный лагерь для спортсменов. От безысходности граф ложится в гроб и летит на самолете в Нью-Йорк, где, как он думает, живёт реинкарнация Мины Харкер.

Эта комедия по-новому смотрит на образ графа Дракулы. Здесь он предстаёт не монстром, а непонятым людьми обаятельным существом, застрявшим в прошлом. Главный герой тут даже чем-то похож на героев «Реальных упырей».

Оторванный от современного мира, одетый по моде XIX века, вампир бродит по Нью-Йорку конца 70-х, попадая то в одну нелепую ситуацию, то в другую. То летучей мышью залетит в квартиру к голодающей семье, которая примет его за цыплёнка, то напьётся крови пьяного бездомного, из-за чего сам опьянеет.

Сходство с «Реальными упырями» подчеркивается ещё и тем, что главный герой говорит с акцентом. Однако в России этот фильм смотрели на кассетах в одноголосом дубляже Алексея Михалева — так что шутки легко было пропустить.

Такое сравнение уже немного приелось, но всё же: «Взвод монстров» — это как если бы «Очень странные дела» сняли не в наши дни, а в 80-е. Группа школьников-гиков? Есть. Небольшой американский городок? Есть. Потусторонние твари? Ещё как есть, и не одна: Дракула, Оборотень, Мумия, Франкенштейн и чудовище из Чёрной лагуны. Весь фильм — один сплошной сгусток эпохи 80-х.

По сюжету группе школьников, увлекающихся историями про чудовищ, приходится взяться за оружие, когда в их город прибывает взвод киночудищ. Злодеи во главе с Дракулой ищут амулет, дающий неограниченную власть, а школьники должны им помешать.

«Взвод монстров» — семейное кино про подростков, оказавшихся в нестандартной ситуации, которое однако может удивить неожиданными сценами. В одной, например, детям в руки попадает дробовик. В другой — беспомощному полицейскому сворачивают шею, а Дракула в порыве гнева называет маленькую девочку сукой. В общем, культовое кино.

Лесли Нильсен в роли Дракулы. Тут, в принципе, можно было бы ничего больше не добавлять. Если вы видели хоть один фильм с участием знаменитого актёра, значит видели их почти все. Нильсон прославился тем, что снялся в огромном количестве пародий на самые разные картины.

В трилогии «Голый пистолет» он высмеивал полицейские боевики, в «Аэроплане!» — ленты об авиакатастрофах, в «Без вины виноватом» — «Беглеца» с Харрисоном Фордом . Ну а «Дракула: Мёртвый и довольный» — это пародия на все экранизации романа Брэма Стокера разом.

Сюжет в общих чертах повторяет первоисточник, ориентируясь при этом на старые фильмы. Так, завязка здесь цитирует картину 1931 года. Нотариус Рэнфилд прибывает в замок Дракулы, чтобы передать тому договор на аренду недвижимости в Лондоне. Граф превращает его в раба и едет с ним в Англию. Там он пытается добраться до Мины Харкер, но на пути у него встаёт Ван Хельсинг с помощниками.

Юмор строится на том, что герои творят идиотию, сохраняя при этом серьёзные лица — будто так и надо. Плюс немного клоунады: при попытке выбраться из гроба Дракула бьётся головой о люстру; спускаясь по лестнице, поскальзывается и катится с неё кубарем; пытаясь залететь летучей мышью в окно, обязательно бьётся носом о стекло. Впрочем, Лесли Нильсен — мастер этого жанра, поэтому фильм действительно смешит.

Фильм из той эпохи, когда Джим Керри ещё не был знаменитостью. По сюжету, 400-летняя графиня-вампир каждый год перед Хэллоуином должна выпивать кровь парня-девственника, иначе потеряет красоту. В старинные благочестивые времена, когда целомудрие было в почёте, ей это удавалось без проблем, но на дворе уже 1980-е. Молодежь вовсю курит и занимается сексом на задних сидениях автомобилей: легче найти иголку в стоге сена, нежели молодого человека, не познавшего плотских утех.

Марк, герой Джима Керри — редкое исключение. Не то, чтобы у него не было девушки, но заветный момент она то и дело откладывает. И зря. Ведь графиня уже положила глаз на Марка, и если срочно чего-нибудь не предпринять, то он превратится в вампира.

В классическом романе Брэма Стокера «Дракула» в борьбе с вампирами профессору Ван Хельсингу помогали настоящие британские и американские джентльмены. Воспитанные, образованные, вежливые и предупредительные.

В Лос-Анджелесе конца XX века, где происходит действие ленты «Нежить», таких благородных помощников не найти. Поэтому, чтобы расправиться с Дракулой и его приспешниками, Ван Хельсингу приходится обратиться к группе темнокожих гангстеров, будто сбежавших из фильма «Не грози Южному централу».

Фильм достаточно проходной, но сама концепция (парни из гетто воюют с кровососами) выглядит интересно. Плюс, тут есть совершенно безумная сцена, в которой гангстеры один за другим занимаются сексом с древней и очень страшной вампиршей. А потом выясняется, что во вселенной фильма вампиризм передаётся не только через укус, но и через постель.

Что-то вроде ремейка «Блакулы», только с Эдди Мёрфи в главной роли. Древний вампир африканских кровей Максимилиан прибывает на корабле в Нью-Йорк. Здесь он пытается найти девушку, родившуюся от связи вампира и человека. Вроде как это должно спасти род вампиров от вымирания.

Кандидатка довольно скоро сама выходит на Максимилиана — она детектив и должна найти убийцу, перебившего всю команду корабля, зашедшего в порт.

Эдди Мёрфи в этом фильме совсем не смешной. Напротив, он выглядит угрожающе, а порой и пугающе. Человек, который голой рукой вырывает чужое сердце, а потом держит его на ладони, улыбки не вызывает. И это неудивительно, ведь изначально «Вампир в Бруклине» не должен был быть комедией. Юмористических элементов в него добавили позже, и за них отвечают второстепенные персонажи вроде разлагающегося раба главного героя, который постоянно теряет свой глаз.

Фильм, вышедший в ту пору, когда «Сумерки» были ещё на коне, а пародийные комедии вроде «Очень страшного кино» хоть кто-то смотрел. Сюжет — набор гэгов, высмеивающих сцены из первой и второй части приключений Буллы Свон. Порой безвкусных, порой довольно забавных, как, например, эпизод, в котором фанатки «Сумерек» избивают друг друга до смерти, не сойдясь во мнении, какой из мужских персонажей саги самый привлекательный.

Сейчас, когда с момента выхода последнего фильма цикла минуло шесть лет, и фанатская истерия сошла на нет, «Вампирский засос» уже не так актуален. Но если в голове свежи воспоминания о том, как Белла металась между Эдвардом и Джейкобом, посмеяться в этом фильме будет над чем.

Не совсем честно, ведь изначально мы предлагали забыть про Виаго, Дикона, Владислава и Ника. Однако речь тут не о фильме 2014 года, а о короткометражной ленте, вышедшей за восемь лет до этого.

Виаго 2006 и Виаго 2014. Обратите внимание, как сильно Тайка Вайтити постарел за восемь лет Длится фильм всего полчаса. Как и в полнометражной версии, главные герои рассказывают документалистам о том, каково это — быть вампиром в современном мире. Они одеваются не по моде и должны следовать странным условностям своего мира: выходить на улицу только ночью, пить кровь девственников и не заходить в чужой дом без приглашения.

Влад 2006 и Влад 2014

Если вы уже видели полнометражку, то оригинальная лента не расскажет вам чего-то нового. Весь её сюжет без труда умещается в первых десяти минутах фильма. Но зато она даёт уникальный шанс посмотреть, как за восемь лет изменились образы главных героев. Так, вампир Виаго, которого играет сам режиссёр Тайка Вайтити, изначально был довольно депрессивным персонажем. С годами он приобрёл не только морщины, но и более лёгкое отношение к жизни. Виаго 2014 года почти всегда на позитиве, что бы ни произошло.

Вампир Влад в изначальной версии создавался с явной оглядкой на лорда Байрона. Обновленная же версия — это вариация на тему графа Дракулы, который сажает людей на кол. Меньше всего, кажется, изменился Дикон. Разве что в новой версии он стал более агрессивным и конфликтным.

Дикон 2006 и Дикон 2014

В оригинале не было Питера, самого древнего вампира, потерявшего человеческий облик. А Ник, вокруг превращения которого в вампира и был построен весь сюжет фильма 2014 года, здесь вампир с самого начала. Присутствует и единственный настоящий человек в их компании — парень по имени Стью. Но если в полнометражке на нём держалась целая сюжетная арка, то в оригинале он просто безмолвная «мебель».

К слову, в реальности человека, сыгравшего Стью, на самом деле зовут Стью. И он простой специалист по компьютерам, которого Тайка Вайтити и компания сначала добавили в короткометражку по приколу, а затем так же по приколу сделали его персонажа одним из ключевых героев полнометражной версии.

Мы позволяли ему думать, что он наш сисадмин и в фильме лишь промелькнёт в паре сцен. Каждый день он приходил и спрашивал: «Так, когда мне начинать сисадминить?».

А мы ему: «Да-да, сейчас, только сперва примерь вот этот костюм». Так как мы почти не давали ему слов, думаю, он всё это время просто получал удовольствие от того, что находится на съёмочной площадке.

актёр, исполнивший роль Владислава

Сцена из фильма 2014 года, на примере картошки объясняющая, почему вампирам нельзя есть обычную еду, в оригинале была просто сценой, где герои сидят за столом

И самое главное, что доказывает эта короткометражка — любая идея при должной обработке может превратиться в настоящее золото. Изначальная лента не очень смешная, но вот её доработанная версия — одна из лучших комедий про вампиров.

Разумеется, комедий о кровососах гораздо больше. Своими любимыми фильмами предлагаем поделиться в комментариях.

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