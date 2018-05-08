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Впереди — «Лето»: на Лазурном берегу открывается Каннский кинофестиваль
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Впереди — «Лето»: на Лазурном берегу открывается Каннский кинофестиваль 

Forbes.ru 1 час назад
Российско-французский фильм (производство Hype Film (Россия) и Kinovista (Франция) о юности Виктора Цоя и первых годах группы «Кино» снят по сценарию Михаила и Лили Идовых и Кирилла Серебренникова, обработавшего воспоминания Натальи Науменко, бывшей жены Майка Науменко, лидера группы «Зоопарк», и возлюбленной Виктора Цоя. В фильме снялись несколько поколений российских актеров и участников славных дел 1980-х, от Севы Новгородцева, Елены Кореневой, Лии Ахеджаковой, Александра Баширова до Ромы Зверя, Юлии Ауг, Тео Ю, Ирины Старшенбаум и Никиты Ефремова.
На сайте компании-прокатчика выложена сцена из фильма «Лето»:
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