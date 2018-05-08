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В 91 стране мира откроется выставка, посвященная лагерю смерти Собибор
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В 91 стране мира откроется выставка, посвященная лагерю смерти Собибор 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Выставка, посвященная восстанию в лагере смерти Собибор, откроется во вторник вечером одновременно в 91 стране мира, сообщила пресс-служба Фонда Александра Печерского.
"В преддверии Дня Победы в 91 стране мира пройдут выставки, посвященные единственному в истории успешному восстанию в лагере смерти Собибор", — говорится в сообщении.
На выставках в Российских центрах науки и культуры будут представлены копии уникальных фотографий и архивных документов, рассказывающих о событиях, ставших основой для одноименного фильма режиссера Константина Хабенского, вышедшего в российский прокат с 3 мая при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».
Экспозиции уже были представлены в Государственной Думе, Совете Федерации, а также в тех городах, где прошли премьеры фильма «Собибор»: в Совете Европы в Страсбурге, в Национальном музее в Братиславе, в штаб-квартире Организации объединенных наций в Нью-Йорке.
Выставка подготовлена Фондом Печерского при участии Российского исторического общества.
Лагерь смерти Собибор действовал на территории Польши полтора года, с весны 1942 по 15 октября 1943 года. 14 октября 1943 года в лагере вспыхнуло восстание, 300 заключенных смогли прорвать заграждения и скрыться в лесу. Из них к концу войны в живых остались около пятидесяти, включая руководителя восстания, лейтенанта РККА Александра Печерского, которому на момент событий было 34 года. Вскоре после побега военнопленных лагерь Собибор был снесен, а землю, на которой он стоял, распахали и засадили деревьями.
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