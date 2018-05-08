В 91 стране мира откроется выставка, посвященная лагерю смерти Собибор

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости . Выставка, посвященная восстанию в лагере смерти Собибор, откроется во вторник вечером одновременно в 91 стране мира, сообщила пресс-служба Фонда Александра Печерского

"В преддверии Дня Победы в 91 стране мира пройдут выставки, посвященные единственному в истории успешному восстанию в лагере смерти Собибор", — говорится в сообщении.

На выставках в Российских центрах науки и культуры будут представлены копии уникальных фотографий и архивных документов, рассказывающих о событиях, ставших основой для одноименного фильма режиссера Константина Хабенского , вышедшего в российский прокат с 3 мая при информационной поддержке МИА «Россия сегодня».

Выставка подготовлена Фондом Печерского при участии Российского исторического общества.

Лагерь смерти Собибор действовал на территории Польши полтора года, с весны 1942 по 15 октября 1943 года. 14 октября 1943 года в лагере вспыхнуло восстание, 300 заключенных смогли прорвать заграждения и скрыться в лесу. Из них к концу войны в живых остались около пятидесяти, включая руководителя восстания, лейтенанта РККА Александра Печерского, которому на момент событий было 34 года. Вскоре после побега военнопленных лагерь Собибор был снесен, а землю, на которой он стоял, распахали и засадили деревьями.