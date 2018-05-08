10 миллионов за 15 минут: Variety раскрыл гонорары голливудских актёров за фильмы последних лет

Эпоха звёзд постепенно уходит, но крупные зарплаты всё ещё остаются.

8 мая журнал Variety опубликовал на своём сайте таблицу гонораров популярных голливудских актёров за фильмы последних лет.

По мнению редактора издания, эпоха звёзд в Голливуде постепенно заканчивается. Зрители всё чаще ходят в кино на любимых героев вроде Человека-паука и Бэтмена, а не на конкретных актёров.

Если в девяностые 20-миллионный гонорар за фильм был стандартом для знаменитостей уровня Уилла Смита Тома Хэнкса , то теперь такая оплата считается редкостью.

На текущий момент самые большие зарплаты в Голливуде у актёров, на которых держатся крупные франшизы. Например, Вин Дизель получил за «Форсаж 8» 20 миллионов долларов, а Дэниелу Крэйгу за следующую часть бондианы уже пообещали 25 миллионов.

Не менее дорого обходятся услуги Роберта Дауни младшего. За главную роль он тоже просит около 20 миллионов, поэтому Marvel начала чаще снимать его во второстепенных. Так, 15 экранных минут Тони Старка в «Возвращении домой» обошлись студии в 10 миллионов долларов. В «Войне бесконечности» его роль длится всего на 3 минуты больше.

Полноценной голливудской звёздой «старой школы» сейчас можно считать Дуэйна Джонсона — ему платят много и без всяких франшиз. Например, за экранизацию романа «Красный циркуляр», выходящую в 2020 году, он получит 22 миллиона долларов. По данным Variety, только за продвижение своих фильмов в своих же аккаунтах в соцсетях, актёр просит миллион долларов.

Впрочем, многие актёры согласны на сокращение гонорара, если речь идёт о фильме, который может потенциально стать культовым или определяющим в карьере. Например, за главную роль в грядущей картине Тарантино Ди Каприо запросил 10 миллионов долларов — половину своей стандартной оплаты.

Раньше в Голливуде было принято обещать актёрам процент от первых кассовых сборов, однако эта практика становится всё более редкой — в том числе и потому, что старт в прокате теперь чаще зависит от самой франшизы.

Студия Blumhouse, занимающаяся хоррорами, придерживается обратной тактики и платит своим актёрам минимальные гонорары, чтобы сократить риски до минимума, но при этом обещает процент от сборов. Так, например, Итан Хоук заработал 2 миллиона долларов на внезапном успехе «Судной ночи».

При этом многие актёры, которых в России принято считать большими звёздами, в США получают довольно скромные по меркам рынка гонорары. Например, Том Круз получил за «Мумию» порядка 11-13 миллионов, а Том Харди пообещали за «Венома» лишь 7 миллионов долларов.

Колоссальный успех «Мира Юрского периода» позволил исполнителям главных ролей увеличить свои гонорары в сиквеле, однако речь всё равно идёт далеко не от 20 миллионах: Крис Пратт получит за продолжение 10 миллионов, а Брайс Даллас Ховард — восемь.

Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Полная таблица обнародованных гонораров выглядит следующим образом. В ней также есть информация о грядущих ролях Райана Гослина, Харрисона Форда

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