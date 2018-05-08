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Ура! Роберт Дауни-младший вернется на экраны в роли Шерлока
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Ура! Роберт Дауни-младший вернется на экраны в роли Шерлока 

Peopletalk 33 минуты назад
Фото: Peopletalk
Фильм «Шерлок» с Робертом Дауни-младшим (53) и Джудом Лоу (45) в главных ролях вышел на экраны в конце 2009-го. Картина сразу покорила зрителей: помимо того, что там снялись крутые актеры, режиссером проекта стал Гай Ричи (49). Картина заработала в прокате 524 млн долларов. Вторая часть — «Шерлок Холмс: Игра теней» появилась через два года.
https://www.youtube.com/watch?v=AwV9L9M4n3I
И вот, вчера стало известно, что скоро на экраны выйдет третья часть фильма о знаменитом детективе. Представители студии Warner Bros. сообщили, что премьера состоится в декабре 2020-го.
В главных ролях по-прежнему Дауни-младший и Лоу, а вот режиссер ленты пока неизвестен.
Ждем!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ura-robert-dauni-mladshij-vernetsya-na-ekrany-v-roli-sherloka/
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