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Вышел новый номер журнала «Сеанс»
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Вышел новый номер журнала «Сеанс» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Вышел новый (67-й по счету) номер журнала «Сеанс» под названием «Время ресентимента», главной темой которого стал анализ общественных процессов последних месяцев, разговор о метаморфозах социальных норм и агрессии соцсетей. Также в новом номере — тема жажды мести, охватившей кинематограф и общество осенью 2017-го, харассмент, борьба с дискриминацией и многое другое. В этом контексте авторы рассматривают такие картины, как «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Помимо этого узловые кнфликты в журнале заявлены в темах о статусе жертвы, влиянии общества на кинематограф, новых медиа и женском вопросе. Редакция «Сеанса» предлагает по-новому взглянуть на «Социальную сеть» Дэвида Финчера, поговорить о феномене сериала «Черное зеркало» и посмотреть на новый фильм Стивена Спилберга («Секретное досье») как на критику современного информационного мира (вот раньше была журналистика — ностальгирует классик!).
«Мы не могли обойти вниманием и важнейшие тенденции в современном отечественном кинопроцессе: в блоке «Процесс» мы публикуем интервью с семью режиссерами (Данилой Козловским, Наталией Мещаниновой, Авдотьей Смирновой, Александром Золотухиным, Владимиром Битоковым, Валерием Тодоровским, Александром Миндадзе). Кто-то из них, как Данила Козловский, например, только что выпустил фильм в прокат, кто-то ждет фестивалей, кто-то только готовится к съемкам. Все интервью сделаны во время работы над фильмами, которые мы еще не видели. «Тренер», «Сердце мира», «История одного назначения», «Слухач», «Глубокие реки», «Гипноз», «Паркет» — семь картин в режиме ожидания», — говорится на сайте издания.
Новый номер уже скоро поступит в продажу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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