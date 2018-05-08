Вышел новый номер журнала «Сеанс»

Вышел новый (67-й по счету) номер журнала «Сеанс» под названием «Время ресентимента», главной темой которого стал анализ общественных процессов последних месяцев, разговор о метаморфозах социальных норм и агрессии соцсетей. Также в новом номере — тема жажды мести, охватившей кинематограф и общество осенью 2017-го, харассмент, борьба с дискриминацией и многое другое. В этом контексте авторы рассматривают такие картины, как «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Помимо этого узловые кнфликты в журнале заявлены в темах о статусе жертвы, влиянии общества на кинематограф, новых медиа и женском вопросе. Редакция «Сеанса» предлагает по-новому взглянуть на «Социальную сеть» Дэвида Финчера , поговорить о феномене сериала «Черное зеркало» и посмотреть на новый фильм Стивена Спилберга («Секретное досье») как на критику современного информационного мира (вот раньше была журналистика — ностальгирует классик!).

Новый номер уже скоро поступит в продажу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.