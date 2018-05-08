Питер Капальди сыграет в «Дэвиде Копперфильде» у режиссера «Смерти Сталина»

Стало известно, что одного из главных героев — бедного и оптимистичного мистера Микобера, приютившего Копперфильда в детстве и обреченного на долговую тюрьму — сыграет звезда «Доктора Кто» Питер Капальди

Армандо Ианнуччи, в прошлом году снявший широко обсуждавшуюся в России комедию «Смерть Сталина», намерен на этой неделе активно продавать свой проект потенциальным покупателям в Каннах.