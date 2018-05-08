Ещё
Питер Капальди сыграет в «Дэвиде Копперфильде» у режиссера «Смерти Сталина»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Питер Капальди сыграет в «Дэвиде Копперфильде» у режиссера «Смерти Сталина» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Шотландский режиссер Армандо Ианнуччи продолжает набор актеров в свой новый проект «Дэвид Копперфильд» по автобиографическому роману Чарльза Диккенса, пишет The Hollywood Reporter.
Стало известно, что одного из главных героев — бедного и оптимистичного мистера Микобера, приютившего Копперфильда в детстве и обреченного на долговую тюрьму — сыграет звезда «Доктора Кто» Питер Капальди.
Ранее к актерскому составу картины присоединились Дев Пател, Тильда Суинтон, Хью Лори и Бен Уишоу.
Армандо Ианнуччи, в прошлом году снявший широко обсуждавшуюся в России комедию «Смерть Сталина», намерен на этой неделе активно продавать свой проект потенциальным покупателям в Каннах.
Газета.Ru: последние новости
Бенедикт Камбербэтч предложил альтернативу алкоголю и наркотикам Каннский кинофестиваль начался с борьбы за равенство женщин Овечкин прокомментировал победу над "Питтсбургом" и выход в финал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение36
Как распознать в шаурме кошачье мясо12
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение