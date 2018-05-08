Канны 2018: 10 фильмов, которые стоит посмотреть

11 дней в Каннах будет длиться самый большой международный киносмотр. В основном конкурсе примут участие около 20 фильмов, мы выбрали 10 главных картин, которые стоит посмотреть.

«Лето» Кирилла Серебренникова

В основной конкурс прошёл фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова (который находится под домашним арестом) «Лето». Лента повествует о начале творческого пути Виктора Цоя и его рок-группы «Кино». Любовь, Ленинград и большие надежды — в этих четырёх словах заключается атмосфера фильма.

Главную роль исполнил Тео Ю. В фильме также снимался Роман Билык — солист группы «Звери».

«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера

Скандальный режиссёр Ларс фон Триер (однажды был выгнан с Канн за признание в симпатии к Гитлеру) привёз на фестиваль в этом году триллер «Дом, который построил Джек». Джек, которого сыграл Мэтт Диллон , — невероятно умный серийный убийца. Фильм покажет 12 лет его становления маньяком.

«Все знают» Асгара Фархади

Испанская голливудская пара Пенелопа Круз Хавьер Бардем снялись в психологическом триллере иранского режиссера Асгара Фархади. Картина рассказывает о возвращении Каролины вместе с мужем и детьми в родной город. Однако новые подробности прошлого неожиданно омрачают это событие.

Фильм, кстати, откроет Канны.

«451 градус по Фаренгейту» Рамина Бахрани

Экранизация романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» покажет антигуманное общество, в котором книги запрещены и безжалостно уничтожаются. Звездой картины стал американский актёр Майкл Б. Джордан . Он предстанет на экранах в образе сержанта по имени Гай Монтэг, который выполняет приказы по сожжению литературы, однако встреча с девушкой Клариссой кардинально меняет его жизнь.

«Холодная война» Павла Павликовского

Оскароносный режиссёр Павел Павликовский (получил премию за фильм «Ида») представит на Каннах свою новую картину. «Холодная война» — мелодрама о мужчине и женщине, которые совершенно не подходят друг другу, но обречены быть вместе. Действие происходит в 1950-е в Польше.

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» Рона Ховарда

«Под Силвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла

Фильм, снятый в жанре нуар, Дэвида Роберта Митчелла с Эндрю Гарфилдом в главной роли также поборется за главный приз Каннского фестиваля. Сэм, ключевой персонаж картины, влюбляется в красивую соседку (Райли Кио), которая на следующий день после знакомства исчезает. Молодой человек начинает поиски, в результате чего выясняет загадочные подробности убийства миллиардера.

«Печальный ангел» Кристофа Оноре

Новый фильм Кристофа — это очередная история о любви двух мужчин. Писатель Жак и студент, который любит читать, Артур влюбляются в друг друга, несмотря ни на что.

«Девушки солнца» Евы Юссон

Французский режиссёр Ева Юссон дебютирует в Каннах с картиной о женском курдском батальоне «Девушки солнца». Бахар, командир батальона, готовит свой отряд для освобождения города, захваченного экстремистами.

«Черный клановец» Спайка Ли