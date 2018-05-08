В Нью-Йорке начались съёмки третьего «Джона Уика»

Оскароносный датский оператор Дан Лаустсен, работавший и со второй частью франшизы, поделился первыми кадрами со съёмочной площадки.

«Джон Уик 3» выйдет в прокат 17 мая 2019 года. Картину, как и две предыдущие части, ставит бывший каскадёр Чад Стахелски.

К своим ролям в триквеле вернутся Киану Ривз , рэпер Коммон , Лоуренс Фишбёрн и Руби Роуз. Злодея должен сыграть Хироюки Санада («Живое», «Росомаха: Бессмертный»).

События фильма стартуют сразу после концовки второй части. У Джона Уика есть всего один час, чтобы выбраться из Нью-Йорка, после чего в действие вступит 14-миллионный контракт на его убийство. Охота за главным героем началась после того, как он нарушил главное правило мира наёмных убийц — устранил человека на территории отеля «Континенталь», которая считается неприкосновенной.

Франшиза «Джон Уик» постепенно превращается в полноценную вселенную. На текущий момент канал STARZ готовит сериал под названием «Континенталь», а у студии есть планы на спин-офф под названием «Балерина», который расскажет о ребёнке-убийце.

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