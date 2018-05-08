Американские фильмы запретили к показу 9 мая

9 мая в России нельзя будет посмотреть «Мстителей».

Патриотичность на максимум — в один из самых важных праздников, День Победы, в российских кинотеатрах будут крутить только отечественное кино. Собирались на «Мстителей»? Придется отложить до выходных.

О том, что 9 мая можно будет посмотреть только патриотические фильмы, в кинотеатрах предупреждают заранее — вывешивают объявления и ставят баннеры на сайте. Кроме того, купить билет нельзя.

Неожиданностью запрет на показ американского кино не стал — например, премьеру «Мстителей» и вовсе хотели перенести на 11 мая (тогда Россия отстала бы от мира на две недели). Но Министерство культуры РФ пошло на уступки и разрешило крупнейшим сетям кинотеатрам крутить «Мстителей» с начала мая, но только при условии, что 9 мая показов фильма не будет.

«Скажу просто, на сегодняшний день «Собибор» — максимум, что я мог сделать. Это то, что я чувствую, думаю, что могу и понимаю в профессии. Подводя черту — мне не стыдно за свою работу. У меня есть не только удовлетворение, но и колоссальное спокойствие за то, что мы сделали».