Четвёртый сезон «Фарго» выйдет не раньше 2020 года

Всё из-за плотного графика шоураннера и главного сценариста.

Юэн Макгрегор в третьем сезоне «Фарго»

По словам исполнительного продюсера «Фарго» Уоррена Литлфилда (Warren Littlefield), съёмки четвёртого сезона начнутся не раньше осени 2019-го. Поэтому на экраны сериал вернётся не раньше следующего года.

Несмотря на то, что создатели уже определились с местом и временем действия, раньше начать они не смогут из-за занятости шоураннера Ноя Хоули (Noah Hawley).

Мы уже знаем год, знаем город, в котором развернутся события нового сезона.

По плану производство мы начнём осенью 2019-го. […] Ной начнёт писать, а в случае с «Фарго» мы чаще всего не начинаем съёмки, пока не написана большая часть эпизодов.

исполнительный продюсер «Фарго»

В настоящий момент режиссёр и сценарист готовится к съёмкам фантастической драмой о женщине-астронавте «Бледно-голубая точка» (Pale Blue Dot) с Натали Портман Джоном Хэммом в главных ролях. У фильма на данный момент нет приблизительной даты релиза.

Кроме того, Хоули недавно закончил работу над вторым сезоном «Легиона», премьера которого состоялась в апреле.

Третий сезон сериала «Фарго» вышел в апреле 2017-го.

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