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Четвёртый сезон «Фарго» выйдет не раньше 2020 года
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Четвёртый сезон «Фарго» выйдет не раньше 2020 года 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Всё из-за плотного графика шоураннера и главного сценариста.
Юэн Макгрегор в третьем сезоне «Фарго»
По словам исполнительного продюсера «Фарго» Уоррена Литлфилда (Warren Littlefield), съёмки четвёртого сезона начнутся не раньше осени 2019-го. Поэтому на экраны сериал вернётся не раньше следующего года.
Несмотря на то, что создатели уже определились с местом и временем действия, раньше начать они не смогут из-за занятости шоураннера Ноя Хоули (Noah Hawley).
Мы уже знаем год, знаем город, в котором развернутся события нового сезона.
По плану производство мы начнём осенью 2019-го. […] Ной начнёт писать, а в случае с «Фарго» мы чаще всего не начинаем съёмки, пока не написана большая часть эпизодов.
исполнительный продюсер «Фарго»
В настоящий момент режиссёр и сценарист готовится к съёмкам фантастической драмой о женщине-астронавте «Бледно-голубая точка» (Pale Blue Dot) с Натали Портман и Джоном Хэммом в главных ролях. У фильма на данный момент нет приблизительной даты релиза.
Кроме того, Хоули недавно закончил работу над вторым сезоном «Легиона», премьера которого состоялась в апреле.
Третий сезон сериала «Фарго» вышел в апреле 2017-го.
#фарго #сериалы
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