«Прислуга»

Жанр: драма

Год: 2011

Оператор: Стивен Голдблатт

Сюжет фильма «Прислуга»

1960-е годы. Американский Юг продолжает быть регионом, в котором расизм остается острой проблемой несмотря на то, что с момента окончания гражданской войны, одним из условий которой было уравнение в правах темнокожих с белыми, прошло уже более 100 лет. Молодая южанка Скитер по окончании университета возвращается в родной городок Джексон, в котором никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, но ей уже уготована судьба приличной девушки с Юга — удачное замужество, организация домашнего хозяйства и еженедельные посиделки с такими же приличными матерями семейств. Скитер же берется за немыслимое: она сближается с чернокожими служанками, работающими в белых семьях годами и растящими их детей, и решает написать книгу их откровений с целью изменить мир к лучшему.

Интересные факты о фильме «Прислуга»:

Фильм снят по бестселлеру Кэтрин Стокетт «Прислуга». К выходу фильма в 2011 году в мире было продано свыше 5 млн копий романа, при этом он был опубликован в 2009 году после того как его назвали бесперспективным не меньше 60 литературных агентов. В этом Стокетт похожа на свою героиню Скиттер.

Режиссер Тейт Тейлор дружит с Кэтрин Стокетт с детства, во многом благодаря этому он получил права на экранизацию еще до выхода книги в печать.

На роль Минни, за которую Октавия Спенсер получила «Оскар», писательницу вдохновила сама же Октавия Спенсер, которая тоже знает ее с детства. Еще до выхода фильма «Прислуга» была выпущена в виде аудиокниги, которую также читала Октавия Спенсер.

По нынешним меркам фильм можно считать малобюджетным, на его производство ушло всего 25 млн долларов. Зато в мировом прокате он собрал в 8,5 раз больше.

Трейлер фильма «Прислуга»:

https://www.youtube.com/watch?v=WANP9vrfSIA

Кадры из фильма «Прислуга»:

Кадр из фильма «Прислуга»Кадр из фильма «Прислуга»Кадр из фильма «Прислуга»Кадр из фильма «Прислуга»Кадр из фильма «Прислуга»Кадр из фильма «Прислуга»Кадр из фильма «Прислуга»