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Скульптор рассказала о памятнике авиамеханикам Великой Отечественной войны
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Скульптор рассказала о памятнике авиамеханикам Великой Отечественной войны 

RT на русском 35 минут назад
Скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Елена Пасхина в беседе с Пятым каналом рассказала о памятнике авиамеханикам Великой Отечественной войны.
Монумент открыт в Ярославле. Прототипом послужил актёр и ветеран Алексей Смирнов, сыгравший роль механика в фильме «В бой идут одни „старики“.
Как отметила Пасхина, ей хотелось, чтобы памятник олицетворял дух простого человека, каким герой был в этой картине.
»Ангел-хранитель ребят, которые улетают в небо, которые приземляются», — заявила скульптор.
Ранее m24 сообщало, что Московский метрополитен проведёт концерты и фотовыставки в День Победы, 9 мая.
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