Минские школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной

В преддверии Дня Победы минские старшеклассники встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».

Они приходят домой к фронтовикам, передает им цветы и подарки, а после этого просят их поделиться своими воспоминаниями о войне. В Минске волонтеры планируют поздравить несколько десятков ветеранов.

«Можно пару слов сказать, а можно и более подробно рассказывать о фронте, о наступлении, об атаках. Все было. Я — пехота. Самый хороший род войск в смысле войны», — рассказал ветеран Николай Мазаник.

«Они нас видят, они знают, что мы не забыли. Они знают, что их есть кому послушать. И у них сразу появляется улыбка на лице», — заметил ученик кадетского класса Евгений Цыганов

Отметим, что в настоящее время в Беларуси проживает почти 8,5 тыс. ветеранов. Их средний возраст — 95 лет, то есть на войну они уходили в 18 лет.

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8 Май 2018 в 5:56 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ