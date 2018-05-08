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Минские школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной
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Минские школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной 

Мир24 13 минут назад
В преддверии Дня Победы минские старшеклассники встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».
Они приходят домой к фронтовикам, передает им цветы и подарки, а после этого просят их поделиться своими воспоминаниями о войне. В Минске волонтеры планируют поздравить несколько десятков ветеранов.
«Можно пару слов сказать, а можно и более подробно рассказывать о фронте, о наступлении, об атаках. Все было. Я — пехота. Самый хороший род войск в смысле войны», — рассказал ветеран Николай Мазаник.
«Они нас видят, они знают, что мы не забыли. Они знают, что их есть кому послушать. И у них сразу появляется улыбка на лице», — заметил ученик кадетского класса Евгений Цыганов.
Отметим, что в настоящее время в Беларуси проживает почти 8,5 тыс. ветеранов. Их средний возраст — 95 лет, то есть на войну они уходили в 18 лет.
Советские фильмы о войне — их любят, неоднократно пересматривают и знают наизусть. Вы готовы проверить свои знания советского военного кинематографа вместе с нами? Тогда включайте телеканал «МИР» и смотрите специальный выпуск телевикторины «Игра в кино. Фильмы Победы» 9 мая в 23:15. #Кино #Фильм #Лента #Киноман #Игра #Викторина #Мир #спорт #mirtv #mir24 #Мир #Тв #quiz #competition #movie
Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
8 Май 2018 в 5:56 PDT  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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