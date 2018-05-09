Неслабый пол! Устинова, Асмус и другие хрупкие актрисы, сыгравшие сильных женщин в военных фильмах

Как известно, победе мы обязаны не только храбрым мужчинам, но и отважным женщинам, которые, несмотря на свою хрупкость, встали на защиту Родины. Об их подвигах пишут книги и снимают фильмы, играют в которых, к слову, зачастую такие же мягкие, но в то же время сильные духом актрисы. О них-то мы сегодня тебе и расскажем.

На роль Зои в фильме «Разведчицы» было прослушано множество актрис, но лишь Светлане Устиновой удалось в точности передать непростой характер героини. По сюжету картины Зоя была воровкой, которая поступила в разведшколу, а затем отправилась на тайное задание.

Ради этой роли Устиновой пришлось научиться всему, что должны были уметь делать разведчицы в военное время. Она освоила рукопашный бой, стрельбу и даже бальные танцы. А во время съемок одной из сцен ее и Светлану Иванову , которая исполнила роль напарницы Зои Арину, обливали холодной водой, чтобы у них посинели губы и застучали зубы для большей достоверности. Вот что значит полная отдача!

Большая часть съемок фильма «А зори здесь тихие…» проходила в Карелии, в деревне Падун и поселке Гирвас. Дикая природа, комары, мошки, клещи не испугали исполнительниц главных ролей, особенно Кристину Асмус, которая взяла с собой шестимесячную дочь!

По словам актрисы, она работала по графику, затем ехала к малышке, кормила ее и снова возвращалась в строй. Помимо этого, Асмус успела научиться владеть оружием, несмотря на то что по сценарию ей это было не нужно. Просто делала это для себя. Да уж, сильная женщина.

Мария Кожевникова ради фильма «Батальон» пошла на немалые жертвы. Актрису побрили налысо прямо во время съемок картины, и, конечно же, сделано это было с первого дубля, так как переснять такую сцену было бы просто невозможно. Но на этом испытания не закончились. Нагрузки на съемках были невероятно тяжелые. Кожевниковой, как и другим актрисам, пришлось проходить полосу препятствий, бегать по песку в тяжелой амуниции с ружьями и даже драться по-настоящему.

— рассказывала Мария.

Юлия Пересильд

На счету Юлии Пересильд съемки не в одном военном кино. Но самой яркой картиной с ее участием можно смело назвать фильм «Битва за Севастополь», где она сыграла самую результативную женщину-снайпера Второй мировой войны Людмилу Павличенко

Во время проб режиссер заставил Юлю делать физические упражнения и носить тяжелое ружье, а это притом что она была на шестом месяце беременности! Он, к слову, это заметил не сразу. Пересильд настолько впечатлила съемочную группу, что всем им пришлось подстраиваться под ее плотный график, лишь бы Юля снялась в этом фильме. К счастью, игра стоила свеч. Картина получила массу положительных отзывов, как и актерская работа Пересильд.

«Гетеры майора Соколова» третья по счету картина с участием Аглаи Тарасовой . Молодой актрисе досталась роль одной из девушек-разведчиц, Люси по прозвищу Инфанта. По сюжету она вместе с остальными четырьмя ученицами разведшколы должна разоблачить сеть агентов, работающих на антисоветскую организацию.

Аглае пришлось потрудиться, чтобы вжиться в роль. Например, она училась уверенно ходить на каблуках, так как в жизни предпочитала обувь на плоской подошве, а также выучила наизусть французскую песню и не только. Кстати, ее коллеге по фильму Дарье Мельниковой тоже пришлось освоить пару навыков…

Дарья Мельникова

Итак, Дарья Мельникова ради съемок в картине «Гетеры майора Соколова» впервые в жизни стреляла из оружия, прыгала с балкона и даже плавала в ялтинском море, которое было покрыто снежными хлопьями! Даша получила положительные отзывы от кинокритиков и, к слову, встретила свою любовь и будущего мужа в лице Артура Смольянинова , который тоже сыграл в этом фильме.

В 2013 году на экраны вышел мини-сериал «Не покидай меня», рассказывающий о важной миссии четырех девушек-разведчиц. Одну из главных ролей исполнила Евгения Брик, которую, к слову, частенько сравнивают с голливудской дивой Дженнифер Лопес

Ради съемок в этой картине актрисе пришлось профессионально научиться танцевать чечетку, держать ружье, стрелять из него и не только. Стоит отметить, что Брик справилась со всеми задачами на все сто, отчего ее героиня стала одной из самых ярких персонажей фильма.

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Фото:Global Look Press, East News, КиноПоиск, кадры из фильмов