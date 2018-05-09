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Фотограф обнаружил свой снимок в популярном сериале
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Фотограф обнаружил свой снимок в популярном сериале 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Фотограф Шон Р. Хиви, сделавший в 2010 году снимок шторма в Монтане, где тяжелые тучи закручиваются вихрем над бескрайним простором штата, обнаружил, что его снимок незаконно использовали создатели сериала «Очень странные дела». О скандальной истории рассказал сайт PetaPixel.
Во время просмотра одного из эпизодов, Хиви нашел сходства своей работы с изображаемым в кадре. Предположив, что его фотография была использована при производстве ленты, он решил привлечь к проблеме кражи авторских прав внимание, но спустя какое-то время отказался от затеи, решив, что сходство оказалось случайным.
Позже его приятель смотрел документальную картину о создании сериала и увидел фотографию Хиви на одном из эскизов, которые художники рисуют перед началом съемок. После этого владелец снимка написал представителям компании Netflix, ответственной за производство сериала. Они, в свою очередь, отказались признать, что использовали его работу без разрешения.
Автор работы намерен обратиться в суд, чтобы получить компенсацию. Несмотря на то, что фотография была использована не в самом сериале, а лишь во вспомогательных материалах, с их публикацией она все же стала предметом нарушения авторских прав. Когда он объявил о своих планах, коллеги поддержали его.
В конце апреля мы рассказывали о судебном заседании, на котором выносилось решение по делу об авторском праве на селфи, сделанном обезьяной при помощи фотоаппарата, который она выхватила у фотографа.
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