Фотограф обнаружил свой снимок в популярном сериале

Фотограф Шон Р. Хиви, сделавший в 2010 году снимок шторма в Монтане, где тяжелые тучи закручиваются вихрем над бескрайним простором штата, обнаружил, что его снимок незаконно использовали создатели сериала «Очень странные дела». О скандальной истории рассказал сайт PetaPixel.

Во время просмотра одного из эпизодов, Хиви нашел сходства своей работы с изображаемым в кадре. Предположив, что его фотография была использована при производстве ленты, он решил привлечь к проблеме кражи авторских прав внимание, но спустя какое-то время отказался от затеи, решив, что сходство оказалось случайным.

Позже его приятель смотрел документальную картину о создании сериала и увидел фотографию Хиви на одном из эскизов, которые художники рисуют перед началом съемок. После этого владелец снимка написал представителям компании Netflix , ответственной за производство сериала. Они, в свою очередь, отказались признать, что использовали его работу без разрешения.

Автор работы намерен обратиться в суд, чтобы получить компенсацию. Несмотря на то, что фотография была использована не в самом сериале, а лишь во вспомогательных материалах, с их публикацией она все же стала предметом нарушения авторских прав. Когда он объявил о своих планах, коллеги поддержали его.

В конце апреля мы рассказывали о судебном заседании, на котором выносилось решение по делу об авторском праве на селфи, сделанном обезьяной при помощи фотоаппарата, который она выхватила у фотографа.