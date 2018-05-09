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Робину Уильямсу посвятили документальный фильм
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Робину Уильямсу посвятили документальный фильм 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Американский кабельный телеканал HBO выпустит документальный фильм об актере Робине Уильямсе. Зрители смогут увидеть картину 16 мая, сообщил сайт Entertainment Weekly.
Фильм Come Inside My Mind расскажет о жизни знаменитого голливудского актера. Ранее его увидели посетители кинофестиваля Sundance. Критики, ознакомившиеся с лентой, поставили ей высокие оценки.
Работа режиссера Марины Зенович затрагивает не только часть биографии Уильямса, касающуюся его работы, но и личную жизнь. Его коллеги и друзья с теплом отозвались о характере жизнерадостного комика. Авторы фильма взяли интервью у Вупи Голдберг, Дэвида Леттермана, Эрика Айдла и других знаменитостей американского шоубизнеса.
«Этот фильм, рассказанный словами самого Уильямса, показывает, какой колоссальный вклад он произвел для жанра комедии и культуры в целом. Команде, которая его создала, удалось узнать о жизни актера с 1970 годов до момента его смерти в 2014 году», — указывается в описании к документальной картине.
Робин Уильямс покончил жизнь самоубийством после продолжительной борьбы с психическим расстройством и неправильного курса терапии, назначенной ему медиками. Недавно в США вышла книга с его биографией.
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