Фильм Серебренникова встретили овациями в Каннах

Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова , который в данный момент находится в России под домашним арестом, встретили овациями на мировой премьере на Каннском кинофестивале, передает РИА «Новости»

Сообщается, что после финальных титров посетители фестиваля встали со своих мест и несколько минут приветствовали аплодисментами съемочную группу фильма.

Также ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест Серебренникова до 19 июля 2018 года.