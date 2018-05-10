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Фильм Серебренникова встретили овациями в Каннах
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Фильм Серебренникова встретили овациями в Каннах 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, который в данный момент находится в России под домашним арестом, встретили овациями на мировой премьере на Каннском кинофестивале, передает РИА «Новости».
Сообщается, что после финальных титров посетители фестиваля встали со своих мест и несколько минут приветствовали аплодисментами съемочную группу фильма.
Ранее стало известно, что фильм «Лето» выйдет в отечественный прокат 7 июня. Сюжет картины основан на истории отношений лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко (Рома Зверь), его жены Натальи (Ирина Старшенбаум) и фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя (Тео Ю). В фильме прозвучат песни Науменко и Цоя.
Также ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест Серебренникова до 19 июля 2018 года.
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