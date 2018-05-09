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Съемочная группа фильма «Лето» поддержала Серебренникова в Канне
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Съемочная группа фильма «Лето» поддержала Серебренникова в Канне 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 9 мая — РИА Новости. Съемочная группа фильма «Лето» Кирилла Серебренникова появилась на мировой премьере картины на Каннском фестивале с плакатом в поддержку режиссера, передаёт корреспондент РИА Новости.
Продюсер картины Илья Стюарт и актёры Тэо Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум появились на красной дорожке смотра с большим плакатом с надписью Kirill Serebrennikov. Их поддержали президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо.
Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.
В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.
В мае прошлого года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.
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