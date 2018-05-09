Георгий Жженов. «Вся моя жизнь — сплошная ошибка»

12 мая в 13:20 на Первом канале покажут замечательный фильм о замечательном артисте — Георгии Жженове

«Я не кланялся судьбе» — это главный принцип жизни Георгия Жженова, которому он оставался верен до последних дней. Этот человек не любил говорить о прошлом, предпочитая жить настоящим. А его прошлое — это настоящее испытание, выдержать которое смог бы далеко не каждый.

17 лет лагерей, в которых Жженов оказался по ложному обвинению. Лучшие годы, вычеркнутые из жизни. Чудовищная несправедливость. Все это пришлось испытать актеру. Но в сорок лет этот удивительный человек начинает жизнь заново и добивается всего: признания, успеха и популярности.

Четыре женщины стали спутницами нелегкой жизни Георгия Степановича. По-разному сложилась их судьба. Порой — трагически. Но каждая из женщин искренне любила этого человека.

В фильме принимает участие Марина Жженова, дочь Георгия Степановича от третьего брака. Марина покажет уникальный документ — дневник матери. Именно в этом дневнике описана история любви и расставания Ирины и Георгия Жженовых. Марина покажет места в Петербурге, где жили ее родители после возвращения из ссылки. Побывают зрители и в театре на Литейном. Именно там драматично закончилась история любви Георгия и Ирины.

Внук Георгия Степановича Петр расскажет, как бережно в их семье хранится память о великом актере. Вместе с Петром мы побываем в доме, где жила семья Жженовых, в следственном изоляторе «Кресты», куда привезли Георгия после ареста, увидим пересыльную тюрьму, о которой актер написал стихи.

Вместе с Мариной Жженовой Первый канал отправится в Норильск, где познакомились ее родители. Побывала съёмочная группа и в драмтеатре, где работали Георгий Жженов и Иннокентий Смоктуновский . В музее Норильска до сих пор хранится дело заключенного Жженова. Дочь впервые откроет папку с лагерными документами отца.

Лидия Петровна Жженова, вдова актера, предоставит нам архивы семьи и редкие фотографии. К сожалению, по состоянию здоровья, она не дает интервью. В фильм войдет интервью, записанное несколькими годами ранее.

В нем Лидия Петровна откровенно рассказывает о судьбе своего мужа.

Уникальное интервью Жженова, записанное за 5 лет до его смерти… Он рассказывает, почему стал артистом, как мечтал о цирковой арене, о том, как выживала его семья. Об аресте и о годах, проведенных в тюрьме. О том, как вопреки всему остался верен себе.

Приехав в Москву, после освобождения, уже сорокалетним, Жженов поступает в театр, начинает сниматься в кино и становится всенародно любимым актером. Чего стоило добиться этого — знал только сам актер.

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