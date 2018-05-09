Сергей Шнуров. Вот это «экспонат»…

11 мая в 23:25 на Первом канале вас ждет любопытная премьера. Ну кто из нас не знает Сергея Шнурова , Шнура?

Многие знают его как шоумена и телеведущего. Кто-то знает его как киноактера. Кто-то знаком с его музыкой к фильмам. Несколько лет назад у половины страны на мобильных в качестве звонка стояла написанная им мелодия для фильма «Бумер». Но большинство все же знает его как автора и исполнителя песен, бессменного лидера группировки «Ленинград».

В 2017 году «Ленинграду» исполнилось 20 лет. Эту дату музыканты отметили концертом на стадионе «Открытие-арена», собрав на свое выступление сорок семь тысяч человек. Такое количество зрителей на свой концерт в наше время не способен собрать ни один отечественный артист. Отдельный разговор — клипы к песням группировки «Ленинград». Каждый из них сразу же после выхода становится настоящим событием. Только два из них — «Экспонат» и «В Питере — пить!» — набрали свыше 200 миллионов просмотров на популярных интернет-ресурсах.

В прошлом году в Петербурге и Москве с огромным успехом прошла выставка картин Сергея Шнурова. Шнуров работает в жанре, который сам называет «брендреализм». Его концепция заключается в том, что бренд в нашу эпоху определяет характер и стиль человека. Музыкант, безусловно, знает, о чем говорит.

Самого себя он уже давно превратил в очень успешный и повсюду узнаваемый бренд. Как ему это удалось?

Существует ли рецепт, по которому можно добиться такого феноменального успеха, и каковы его составляющие? Об этом, а также о многом другом вы узнаете от самого Сергея Шнурова и от его коллег-музыкантов, режиссеров, актеров, друзей, членов семьи.

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