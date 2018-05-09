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«Василий Верещагин. Летописец войны и мира». Документальный фильм
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«Василий Верещагин. Летописец войны и мира». Документальный фильм 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
11 мая в 21:40 в эфире телеканала «Россия К» смотрите документальный фильм «Василий Верещагин. Летописец войны и мира».
В Государственной Третьяковской галерее проходит выставка выдающегося русского живописца, историка, этнографа, писателя, философа, путешественника Василия Верещагина. Масштабная ретроспектива лучших живописных и графических работ мастера, а также произведений декоративно-прикладного испкусства, архивных документов и фотографий, включает около 500 экспонатов. Цель выставки — раскрыть публике уникальную личность художника, исследователя географических ландшафтов, стран и людей, живописца, сумевшего кардинально трансформировать жанр батальной картины в изобразительном искусстве.
«Фурия войны» преследовала его всю жизнь. Он и вошёл в историю живописи, в первую очередь, как баталист. Современники писали, что его картины заставляли волноваться и горячиться до безумия не только Москву и Санкт-Петербург, но и Берлин, Париж, Лондон, Америку. Им восхищались и его проклинали. Его картины запрещали и обливали кислотой. Он и сам не раз сжигал свои работы. На его выставках рыдали от ужаса и лишались чувств от восторга. И сегодня выставки картин В. Верещагина, спустя почти полтора века с момента их написания, собирают тысячи зрителей.
О великом художнике речь пойдет в документальном фильме «Василий Верещагин. Летописец войны и мира» (11 мая в 21:40). В основе фильма — съёмки выставки в Государственной Третьяковской галерее. Участвуют: генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова; искусствоведы: Ирина Шуманова, Татьяна Юденкова, Светлана Капырина, Сергей Кривонденченков, Вячеслав Школьников; художники-реставраторы Алина Тейс, Александра Орловская, Владимир Клёпов.
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