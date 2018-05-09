Александр Белявский: «Для всех я стал Фоксом…»

…Он трагически ушел из жизни в сентябре 2012 года. До сих пор существуют разные версии, почему это произошло: был ли это несчастный случай или самоубийство.

По какому-то роковому совпадению актер Александр Белявский повторил судьбу своего приемного сына Андрея — почти двадцать лет назад тот тоже разбился насмерть.

Словно какой-то злой рок преследовал актера: Белявский с женой решили усыновить ребенка после того, как утонул их первенец Борис. Когда это случилось, Белявский каждый день ходил на могилу мальчика, начал пить и категорически отказывался сниматься.

В конце концов, жена предложила ему покончить жизнь самоубийством: «Давай прыгнем из окна вместе». Но Белявский сумел взять себя в руки и вернулся к жизни.

…Послевоенное детство оставило на маленьком Саше свой отпечаток. Он мечтал возрождать страну и выбрал профессию геолога. И место работы подальше от Москвы — Иркутск!

Актером он стал, можно сказать, случайно: выступил в самодеятельном спектакле геологического управления на сцене Иркутского театра. С того момента мысли об актерской профессии полностью захватили молодого Белявского. Он бросает геологию и поступает в Щукинское училище.

За свою творческую жизнь Белявский сыграл более сотни ролей. Все помнят его героев в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Четыре танкиста и собака», «Иду на грозу», «Ирония судьба или С легким паром!», телесериале «Бригада».

Коллеги искренне считали Белявского везунчиком. Успешный актер, примерный семьянин, любящий отец. Они и не догадывались, что скрывается за его обаятельной улыбкой. О том, что сын Андрей Белявскому не родной — не знал никто. Только когда мальчику исполнилось 15, родители решились рассказать ему правду. С того момента парня как будто подменили. Из жизнерадостного общительного подростка он превратился в замкнутого и молчаливого. Мог на несколько дней уйти из дома. Родителям коротко отвечал — ночевал у друзей. Белявский ждал, что все пройдет. Списывал это на сложности подросткового возраста. Но прежней идиллии не было ни через год, ни через два. А когда Андрею исполнилось 20, он выпал из окна.

После смерти Андрея семья Белявского распалась. Но до последних дней своей жизни он сохранял с первой женой дружеские отношения, общался с дочкой и, как мог, помогал материально.

Когда Белявский женился второй раз, ему было уже за 60. Жена Людмила — моложе на 18 лет. Через 10 лет родилась дочка Сашенька.

Ответственность за семью заставляла Белявского работать на износ. В итоге через три месяца после рождения дочки его разбивает инсульт. Из-за болезни у актера пропадает голос. Так что ни сниматься, ни даже просто озвучивать фильмы он уже не может.

…Соседи часто видели его сидящим у окна. О чем актер думал в эти моменты — уже не узнать. Может быть, надеялся на лучшее и строил планы на будущее, а может быть, хотел избавиться от трагических мыслей и прекратить все раз и навсегда…

В фильме принимают участие:

Смотрите фильм 12 мая в 10:15 на Первом канале.