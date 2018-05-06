Добро пожаловать в Собибор

Не удивляйтесь заголовку. Именно с этих слов начинается картина Константина Хабенского «Собибор», что сразу вызывает когнитивный диссонанс у несколько просвещенного зрителя.

Режиссерский дебют знаменитого актера сразу вызвал немало споров. Конечно, в преддверии Дня Победы такие ленты необходимы, тем более, что история концлагеря Собибор почему-то оказалась незаслуженно забытой. Радует и то, что картина была показана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сообщается, что переполненный зал отблагодарил режиссера и российских дипломатов, организовавших мероприятие, бурными аплодисментами.

Безусловно, честь и хвала тем, кто борется с переписыванием истории, снова и снова показывает ужасы нацизма, огромное горе людей. Однако если брать именно историю, документалистику, которые легли в основу картины, то возникает очень много вопросов к создателям фильма.

Например, солдат СС обещает прибывшим в лагерь узникам честный труд до тех пор, пока их — евреев — не переселят на освобожденные Рейхом территории.

Серьезно? В 1943 году освобождение евреям? Которое им дарует Рейх? И евреи, по версии Хабенского, в это охотно поверили, даже, несмотря на то, что на одежде у них был нашит Могендавид («звезда Давида», — нем., — «ВМ»).

Кстати самих узников привезли не в скотных вагонах, а во вполне себе комфортных, что для транспортировки заключенных того времени нереально.

Идем по сюжету далее. Взору зрителей предстают не изможденные люди с безысходностью во взгляде, а вполне себе упитанные узники. Правда, немного грязные — вероятно, для придания концлагерю нужного колорита. И непьющие евреи, которым иудейская вера запрещает употребление алкоголя, — это какой-то уж совсем нонсенс. Как нонсенсом является и открытое чтение молитвы, что в концлагерях было категорически запрещено. Нарушителей казнили. Конечно, некоторые евреи под страхом смерти проносили и тщательно охраняли предметы религиозного культа, но они сознательно шли на этот риск во имя веры.

Отдельно стоит отметить и то, как главный герой доказывает свое происхождение — снимая штаны и демонстрируя обрезание. Пошлость и мерзость. Тем более, что еще на стадии фильтрации нацисты выяснили, кто из прибывших еврей, а кто — нет. Поэтому в сентябре 1943 года в составе группы заключенных-евреев Печерский был отправлен в Собибор. Если уж создателям хотелось показать сцену идентификации, то это можно было сделать несколько тоньше, изящнее, нежели стягивание штанов на публику.

Ощущение, что документальную, историческую хронику и многочисленные фотосвидетельства тех лет создатели фильма не видели, пренебрегли ею, поэтому и не знают, КАК выглядели узники концлагерей. Да и слабо верится в историю офицера СС, который в довоенное время любил еврейку (хотя до сих пор ходят легенды о любви ряда руководителей Третьего Рейха с «неарийскими» женщинами). Это не очень вяжется с официальной историей, в которой притеснение евреев в Германии началось с 1933 года после прихода к власти Гитлера.

Герой Константина Хабенского Александр Печерский вызывает массу вопросов, самый главный из которых — как этот человек, не расстающийся весь фильм с папиросой и толком ничего не делающий, смог организовать восстание в Собиборе? Тем более, что доподлинно известно, что Печерский работал столяром. Отдельный вопрос — как ему удавалось легко и в большом количестве доставать папиросы? Почему лагерная охрана разрешала ему открыто курить, а другие герои картины свободно доставали алкоголь и постоянно его употребляли, как, например, юный ювелир Шломо? Доподлинно известно, что узников жестоко наказывали за малейшую провинность, да даже что там провинность — нередки были случаи издевательств просто ради развлечения. И на фоне этих фактов в фильме показана практически полная свобода.

Какое-то чудовищное пренебрежение фактами. Поэтому картина вызывает очень много вопросов и негодование. Особенно на фоне сцены, в которой солдат СС рассуждает о Христе и Иоанне Крестителе. Конечно, с одной стороны отрадно, что тема чудовищной трагедии человечества не забывается, что снимаются фильмы, посвященные тем событиям, с другой — нельзя так пренебрегать историей. Тем более, что архивные документы доступны и их можно изучать досконально. В конце концов можно съездить и в Израиль, чтобы посетить музей Холокоста Яд ва-Шем, где история геноцида евреев представлена наиболее емко.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Руки прочь от фильма «Собибор»

В прокат вышел художественный фильм «Собибор», рассказывающий о восстании в одноименном немецком лагере смерти (далее…)