Памяти Андрея Вознесенского

12 мая исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Вознесенского

К этой памятной дате с 10 по 13 мая в вечернем эфире телеканала «Россия К» — документальный фильм «Андрей и Зоя». И программа «Романтика романса» — 13 мая в 20:55.

Творчество Андрея Вознесенского — лирическое и дерзкое, метафоричное и лаконичное, затрагивающее философские и повседневные проблемы, стало одним из важных символов эпохи шестидесятых.

В те годы стихи поэта звучали на легендарных вечерах в Политехническом и на советских кухнях, его книги издавались в СССР ограниченными тиражами и были библиографической редкостью.

Жизнь Вознесенского полна взлетов и падений, периодов замалчивания и признания. А первую высокую оценку стихам поэта дал Борис Пастернак . Сам Вознесенский говорил, что Пастернак «не ставил ему голос, хотя и правил некоторые строчки». Зато он научил его главному — сохранению дара. «В эпоху принудительного единомыслия приспосабливаться к обстоятельствам и демонстрировать лояльность надо ровно до того предела, пока это не вредит дару».

На неделе с 7 мая 2018 года к 85-летнему юбилею выдающегося поэта на телеканале «Россия К» — 4-серийный документальный фильм «Андрей и Зоя». В первой серии фильма (10 мая в 22:20) зрители «оказываются» в квартире поэта — в легендарном доме на Котельнической набережной. Зоя Богуславская — жена, друг, помощница и муза Андрея Вознесенского, была свидетелем и участницей знаковых событий культурной жизни страны ХХ века.

Богуславская рассказывает о знакомстве с Андреем Вознесенским. Вспоминает, какие «правила» существовали для творческой элиты, какие нормы нарушали представители советской богемы, во что играли, что слушали, что для этих людей означало «богатство» …

Во второй серии фильма (11 мая в 22:20) вместе с Зоей Богуславской зрители попадут в кабинет режиссера Театра на Таганке — Юрия Любимова . Здесь Зоя Борисовна нередко бывала вместе с Вознесенским, здесь поэт сделал первую надпись на стене: «Все актрисы как поганки перед бабами с Таганки» … Зоя Богуславская рассказывает о тонкостях отношений актера и режиссера. Герои этой серии — Владимир Высоцкий и Юрий Любимов.

12 мая в 22:00 — третья серия документального фильма «Андрей и Зоя». Зоя Богуславская приглашает всех в обитель писательского мира — легендарный ЦДЛ (Дом Литераторов). Вместе с Андреем Вознесенским она изнутри наблюдала за литературным процессом, который проходил в то время — культовые поэты-шестидесятники, создание диссидентского альманаха «Метрополь», отношения писателей и власти. Закулисные интриги и задушевные разговоры тех лет оживают в воспоминаниях Зои Богуславской. Главный герой этой серии — писатель, с которым Зоя Борисовна была особенно дружна, — Василий Аксенов

В заключительной, четвертой серии фильма (13 мая в 22:00) — местом действия оказывается знаменитый писательский поселок Переделкино. Зоя Богуславская приводит нас на одну из дач, где жила Лилия Брик , с которой она была хорошо знакома, где расскажет о последних днях Лили Брик, о тайне ее смерти и странной записке, которая была адресована Богуславской. Зоя Борисовна покажет нам дом, где многие годы она жила вместе с мужем — поэтом Андреем Вознесенским. Именно здесь он провел последние дни своей жизни… Впервые Зоя Богуславская рассказывает о том, как она переосмыслила свое место и роль в жизни человека, которого она любила и ради которого жила сама…

Юрий Николаев. Обращаем ваше внимание: 12 мая в 17:00 на Первом канале программа «Достояние республики» будет также посвящена Андрею Вознесенскому. В программе прозвучат песни на стихи Андрея Вознесенского. Такие, как «Миллион алых роз», «Танец на барабане», «Я тебя никогда не забуду», «Подберу музыку», «Затменье сердца», «Полюбите пианиста» и другие. Ведущие проекта — Дмитрий Шепелев

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