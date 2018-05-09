Почему войну с нацисткой Германией назвали Великой Отечественной

Название «Великая Отечественная война», как и «Вторая Отечественная война», изначально было применено по отношению к Первой мировой войне. В своем воззвании к народу Николай II подчеркивал, что эта война продолжится до тех пор, «пока не уйдет неприятель с земли нашей». Однако так сложилось, что фронты Первой мировой лишь в незначительной степени затронули территорию России.

Как отмечал главный редактор Воениздата Сергей Куличкин, «важнейший признак, характеризующий весь ход Первой мировой: с первого и до последнего часа главным вектором борьбы для Германии был Западный фронт. Именно там, на Западном ТВД, должны были решаться ход и исход войны — прежде всего на полях Франции». Во многом по этой причине словосочетание «Отечественная война» и не прижилось в России применительно к Первой мировой.

А вот война нашей страны с нацисткой Германией (1941-1945) имела уже все основания называться «Великой Отечественной». При этом важно не смешивать ее со Второй мировой войной (1939-1945), в рамках которой она проходила. К слову, термин «Вторая мировая война», по мнению многих исследователей, впервые стали употреблять в Соединенных Штатах Америки, поле того как эта страна в декабре 1941 года объявила войну Японии.

Словосочетание «Великая Отечественная война» впервые было произнесено в радиообращении к советскому народу Юрием Левитаном 22 июня 1941 года в 12 часов пополудни. Вот его фрагмент: «Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами».

Этот текст в течение дня Левитан повторил 9 раз. Вслед за первым выступлением Левитана в 12:15 к гражданам СССР обратился и министр иностранных дел Вячеслав Молотов . Из текста сообщения совершенно ясно, почему советское правительство называет войну «отечественной»:

«В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за родину, за честь, за свободу».

25 июня 1941 года словосочетание «Великая отечественная война» было употреблено в качестве заголовка статьи в газете «Известия» . На день раньше в газете «Правда» , которая приводит полный текст выступления Молотова, используется только выражение «отечественная война». Что характерно, пока слово «отечественная» пишут с маленькой буквы. Еще один вариант, «Великая война», встретился в радиообращении Сталина к народу 3 июля 1941 года.

В дальнейшем в газетах и по радио слова «великая» и «отечественная» зачастую будут употребляться раздельно. Поначалу они не воспринимались в контексте общего термина, а были скорее частью некого клише наряду с другими словосочетаниями: «священная народная война», «священная отечественная народная война», «победоносная отечественная война».

Для устойчивого употребления словосочетания «Отечественная война» понадобился почти год. 20 мая 1942 года с учреждением Ордена Отечественной войны I и II степени был официально закреплен и сам термин. Награды вводились по приказу Сталина, который еще в феврале 1942 года внес предложение разработать ордена и медали для награждения лиц рядового и командирского состава, особо отличившихся в боевых действиях.

Только после окончания войны при учреждении новых наград добавляют слово «Великая» — это Орден «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и Орден «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ближе к концу войны уже повсеместно — на радио, в прессе, в документах, в письмах — используется полный термин: «Великая Отечественнее война», где второе слово пишется с большой буквы.

Существуют и другие названия, которые разные страны использовали по отношению к отрезкам и фронтам Второй мировой войны. Так в Англии войну Советского Союза с Германией именовали «Восточный фронт», в Финляндии после ее присоединения к странам «Оси» военный конфликт с СССР называли «война-продолжение», в Японии по отношению к войне против США и союзников употребляли словосочетание «Тихоокеанский Театр военных действий», у американцев же закрепилось название «Война на Тихом океане».

Боевые действия англо-американской коалиции на Европейском континенте традиционно обозначаются как «Западный фронт». В Германии войну с СССР называли по-разному: «Немецко-Советской» (по примеру «Немецко-Польской» войны 1939 года), «Русским походом», а в католических кругах — «европейским крестовым походом».