Самые пронзительные фильмы о войне

Бессмертная черно-белая драма по одноимённой пьесе Бориса Васильева — не о баталиях и битвах. Она — о вчерашних девчонках, вынужденных взять в руки оружие, чтобы защищать Родину, о том, как война растоптала планы тех, кто мечтал лишь о любви и семейном счастье. «Мне нужно показать, что убивают не просто людей, а женщин, красивых и молодых, которые рожать должны», — объяснял Ростоцкий, уговаривая актрис сняться обнажёнными. И хотя картину на выходе пришлось нещадно порезать, режиссёру удалось снять одну из самых смелых и сильных лент о войне — и едва ли не самую любимую в народе.

Киностудия имени М. Горького

кадр из фильма «…А зори здесь тихие»

Историю Бориса и Вероники, которых навсегда разлучила война, ещё в 1943 году рассказал Виктор Розов в пьесе «Вечно живые». Этот сюжет мог так и остаться на бумаге и вряд ли бы получил всемирное признание, если бы его не увидел Михаил Калатозов. При участии Татьяны Самойловой Алексея Баталова он снял одну из самых эмоционально сильных советских картин о войне. И хотя руководивший тогда страной Никита Хрущёв разругал фильм «Летят журавли» в пух и прах, зритель картину принял и полюбил сразу и навсегда. Не выдержало сердце и у жюри Каннского кинофестиваля — 60 лет назад фильм получил «Золотую пальмовую ветвь»: ни до, ни после отечественные картины такой чести больше не удостаивались.

Мосфильм

кадр из фильма «Летят журавли»

Молодой герой Алёша Скворцов, подбивший два вражеских танка, но попросивший в награду лишь отпуск, чтобы увидеть маму, был и остался одним из самых пронзительных образов советского солдата в кино. Его герой не желает славы — он хочет только снова оказаться дома, хотя бы ненадолго, возможно, в последний раз. Снимавший фильм фронтовик Чухрай рисковал, отдавая главные роли студентам, но в итоге выиграл — Владимир Ивашов сумел по-настоящему вжиться в роль чистого и светлого мальчика, чью душу не удалось искалечить даже войне. В «Балладе о солдате» нет героического пафоса и батальных сцен, в нём лишь люди — те самые, что выиграли войну.

Мосфильм

кадр из фильма «Баллада о солдате»

Жестокая драма Климова основана на реальных событиях и потому, наверное, остаётся одной из самых страшных лент о войне. «Иди и смотри» — о 16-летнем мальчике, всего за 4 года ставшем стариком. Он был мечтательным подростком, решившим уйти к партизанам, но ужас фашистской карательной акции убил в нём всё живое. Климов, не щадя зрителя, рисовал в «Иди и смотри» безграничную человеческую жестокость, словно желая напомнить, что фильмы о войне должны быть не только пронзительными, они должны быть ещё и пугающими — чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Мосфильм/Беларусьфильм

кадр из фильма «Иди и смотри»

Обойти тему Холокоста, говоря о Второй мировой войне, нельзя. Гибели евреев в немецких лагерях смерти посвящены десятки фильмов, но самым пронзительным остаётся «Список Шиндлера». В его основе — реальная история преуспевающего фабриканта и члена нацистской партии Оскара Шиндлера , спасшего во время войны почти 1200 евреев. Именно ощущение реальности хотел оставить у зрителя Спилберг, и справился с этой задачей. «Список Шиндлера» — от начала до конца, от сцен расстрела до мимики героев, работы гримёров и костюмеров — до мурашек правдоподобен и страшен больше, чем любой триллер. Этот фильм — настоящий шедевр и лучшее предостережение потомкам.

Universal Pictures/Amblin Entertainment

кадр из фильма «Список Шиндлера»