Сохранение памяти о Великой Отечественной войне

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Москва, 9 мая — «Вести. Экономика». Сохранение памяти о подвиге советского народа, который внес ключевой вклад в победу над фашизмом, с годами приобретает все большее значение — на фоне явного угасания памяти о войне в западных странах.

Ветеранов Великой отечественной войны с каждым годом становится все меньше. При этом среди «союзников» с годами заметно меняется восприятие крупнейшего военного конфликта в современной истории человечества.

На примере опросов агентства IFOP (pdf), проведенных в различные годы после завершения войны, видно резкое изменение отношения к тому, к тому, кто, по их мнению, внес наибольший вклад в победу над фашистской Германией. В мае 1945 г., когда пожар войны еще не остыл, мнения были однозначными: главной силой в борьбе с гитлеровской Германией был, по мнению французов, СССР.

Спустя десятки лет это восприятие изменилось: главную роль, по мнению жителей западных стран, в войне сыграли США.

Большинство опрошенных американцев, британцев, французов, и других европейцев, чьи страны участвовали во Второй мировой войне, в опросе компании YouGov в 2015 г. заявили о том, что главный вклад в победу над гитлеровской Германией внесли США. При этом, по оценкам британцев, победу во Второй мировой войне в первую очередь, помогла принести Британия.

Почему произошли подобные изменения в оценках? Помимо постепенного ухода из жизни людей, напрямую столкнувшихся с ужасами войны, ключевую роль сыграли недружественное отношение к СССР в ходе «холодной войны» и сопутствовавшая этому пропаганда.

Тем не менее, никакое количество книг, фильмов, игр и прочих фантазий об истории Второй мировой войны, которые, очевидно, уже поменяли восприятие войны на Западе, не могут изменить фактов: наибольшие военные потери фашистская Германия понесла именно в попытке захватить СССР. По различным оценкам, на долю восточного фронта пришлось от 70 до 75% от общих потерь фашистских войск в годы войны.

Портал «Вести. Экономика» ранее отмечал, что героизм русских, белорусов, украинцев и других народов всех бывших союзных республик, ставший одним из главных факторов победы в Великой Отечественной войне, в первые годы войны признал президент США Франклин Рузвельт . В письме генералу Макартуру в мае 1942 г. президент США признает:

[URLEXTERNAL=https://archive.org/stream/churchillrooseve007330mbp#page/n59/mode/2up] Herbert Feis. Churchill-Roosevelt-Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought [/URLEXTERNAL]

СССР понес наибольшие человеческие потери в войне: общие безвозвратные людские потери страны, по последним данным, оцениваются в 26,6 млн человек. Советский союз также понес огромные потери в инфраструктуре промышленности — потери которые страна восстанавливала в одиночку, уже в состоянии новой «холодной войны» с вчерашними «союзниками». Численность населения СССР вернулась к довоенным уровням только спустя 30 лет. Полностью или частично разрушено свыше 1700 городов и поселков городского типа, 70 тыс. сел и деревень, почти 32 тыс. заводов и фабрик.

Минск, 1944 г.

Оценки европейцев, подавляющая часть которых была захвачена в первые месяцы Второй мировой войны и фактически перешла на сторону фашистской Германии, обеспечивая Гитлера дополнительными мощностями по производству оружия, техники, — остаются на их совести.

У них нет исторической памяти таких потерь и таких сражений. Главные победы войны — Курская битва, Сталинград — были добыты в сражениях на восточном фронте. Именно СССР остановил «военную машину» Гитлера, которая за считанные месяцы перемолола всю Европу. СССР выстоял в войне и уничтожил больше военной, чем остальные союзники, вместе взятые.

Поэтому в городах СССР, а впоследствии в России, и других бывших республиках, которые еще сохраняют историческую память, 9 мая проводятся парады победы. Именно поэтому люди, которым небезразличен тот вклад, который внесли их предки в победу, участвуют в акции «Бессмертный полк».

Эти победы были добыты именно народами СССР, именно русским оружием. Целое поколение советских людей погибло в войне. Сколько «стоят» жизни погибших и каков их вклад в победу над фашизмом — судить не британцам, не американцам, не в Брюсселе или в Париже. Важно помнить нам самим.

Память о подвиге советского народа — это дань уважения миллионам людей, которые хотели мирной жизни, но подвергнувшись нападению, не сдались, выстояли и показали (в очередной раз в русской истории), КАК надо воевать — не на словах, а на деле.

Потомки русских, белорусов, украинцев, армян, грузин, казахов — всех национальностей, входивших в СССР и в войне, ставшей Великой отечественной, должны хранить эту память.