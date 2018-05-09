Знаковые советские фильмы о Великой Отечественной войне

Трудно представить себе более реалистичное кино о войне, чем то, что было снято во времена Советского Союза, когда народная память еще не исцелилась от боли и ужаса огромной трагедии под названием Великая Отечественная война.

Эти киноленты были не просто сняты с душой, они были основаны на судьбах и историях реальных людей. Они были пропитаны болью и храбростью простых граждан СССР, чей подвиг мы никогда не сможем окупить в полной мере. Предлагаем вам скромную подборку фильмов военной тематики, которые были сняты в разные годы советской эпохи.

Судьба человека (1959 год) Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух — он выжил, отстоял своё право быть человеком, сохранил способность любить.

На войне как на войне (1968 год) Младшего лейтенанта, только закончившего военное училище, назначили командиром «самоходки» с экипажем опытных и бывалых бойцов. Об их жизни, боевой и будничной, рассказывает этот фильм.

…А зори здесь тихие (1972 год) В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле — но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг…

Горячий снег (1972 год) Фильм рассказывает об одном из эпизодов героического сражения против фашистов на подступах к Сталинграду, в котором в полной мере проявились стойкость и сила духа русских солдат, защищавших родную землю.

Они сражались за Родину (1975 год) Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери… Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы…

Блокада (1977 год) Это советская художественная киноэпопея о Великой Отечественной войне, состоящая из четырёх фильмов и снятая в 1973—1977 годах по одноимённому роману Александра Чаковского режиссёром Михаилом Ершовым . Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в трудные дни блокады Ленинграда 1941-1944 годов.

Иди и смотри (1985 год) Картина основана на документальных фактах и обращается к «Хатынской повести» Адамовича. Авторами выбрано именно то место и те события, которые стали символом народной беды и страдания. Флера — шестнадцатилетний мальчишка, откопавший среди обрывков колючей проволоки, ржавых пулеметных лент и простреленных касок карабин и отправившийся в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок. В конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым и даже — старым. Война исказила когда-то нежные детские черты и превратила их в старческие морщины.

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