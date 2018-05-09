В Самаре состоялась премьера фильма «Легенда №8» о Корниленко

В Самаре состоялась премьера фильма «Легенда №8», который рассказывает о форварде местных «Крыльев Советов» Сергее Корниленко . Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Белорусский футболист выступает за волжан с 2011 года. В нынешнем сезоне ФНЛ Корниленко провел 33 матча и забил 15 мячей. «Крылья Советов» за тур до финиша обеспечили себе возвращение в РФПЛ.

Корниленко лично присутствовал на премьере фильма, после которой он пообщался с болельщиками, а также раздал автографы и сделал фотографии с поклонниками команды.