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В Самаре состоялась премьера фильма «Легенда №8» о Корниленко
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В Самаре состоялась премьера фильма «Легенда №8» о Корниленко 

SPORT24.ru 32 минуты назад
В Самаре состоялась премьера фильма «Легенда №8», который рассказывает о форварде местных «Крыльев Советов» Сергее Корниленко. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Белорусский футболист выступает за волжан с 2011 года. В нынешнем сезоне ФНЛ Корниленко провел 33 матча и забил 15 мячей. «Крылья Советов» за тур до финиша обеспечили себе возвращение в РФПЛ.
Корниленко лично присутствовал на премьере фильма, после которой он пообщался с болельщиками, а также раздал автографы и сделал фотографии с поклонниками команды.
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