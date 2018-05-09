Анимационный фильм Коби Брайанта получил премию «Эмми»

Анимационный короткометражный фильм «Dear Basketball» («Дорогой Баскетбол») о жизни и карьере бывшего игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта получил спортивную премию «Эмми» за лучший графический дизайн. Об этом сообщает пресс-служба награды.

В марте этого года фильм также был удостоен премии «Оскар» как лучший анимационный короткометражный фильм года.

Брайант выступил в проекте в качестве исполнительного продюсера, а также стал автором закадрового голоса. В съемках фильма также приняли участие композитор Джон Уильямс и аниматор Глен Кин.

«Дорогой Баскетбол» основан на стихотворении, в котором Брайант в 2015-м году объявил о завершении спортивной карьеры.