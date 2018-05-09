Сила искусства: как кино и театр приближали Победу

Огромный вклад в общенародную борьбу против фашизма внесли кинематограф и театры. «Союздетфильм» в 1941-м эвакуировали в Душанбе, тогда Сталинобад. Чтобы раненые быстрее шли на поправку, был открыт Театр оперы и балета. О военной жизни труппы театра — репортаж корреспондента телеканала «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

О кино Таджикистана Джамшед Рахматов может рассказывать часами — он полвека провел в студиях и павильонах. В Душанбе в годы войны располагалась местная студия, туда в 1941-м эвакуировали «Союздетфильм». С первых дней начали снимать сюжеты агитационного характера. Через год приступили к полнометражным фильмам. Кто из советских детей не знал Тимура и его команду, которые помогали семьям погибших красноармейцев? Еще были «Юные партизаны» Льва Кулешова , «Лесные братья» Василия Журавлева и «Бой под соколом» Александра Разумного. Всего около 20 картин.

Больше всего зрителям запомнились антифашистские сатирические киносборники о Швейке по мотивам произведений Ярослава Гашека. Действие происходит в сербских горах, а фильм был снят на озере Искандеркуль на севере Таджикистана. Первым художественным фильмом, снятым в Таджикистане в годы войны, был «Лермонтов» Альберта Гендельштейна . Лента стала попыткой создать более романтичный образ поэта. Двум киностудиям удалось, несмотря на тяжелые условия.

«Казалось бы, никакого отношения к военному времени этот фильм не имел, однако он давал духовную возвышенность людям, которые истосковались по миру. Они хотели нормальной жизни, но так получилось, что им пришлось взять автоматы», — говорит киновед Джамшед Рахматов.

О военной жизни Театра оперы и балета имени Садриддина Айни рассказывают фото. Снимков немного, но и из них понятно, какую масштабную работу вели на фронтах актеры. «Агитбригада во главе с народным артистом Валаматзаде поехала с концертом для воином Волховского фронта», — говорит заслуженный артист Таджикистана, первый заместитель директора Театра оперы и балета им. С. Айни Содык Нуруллаев.

Помогали фронту и в тылу. Театр открылся в 1942 году, когда в эвакогоспиталях Душанбе было самое большое количество раненых. Для них выступали местные и эвакуированные из Москвы и Ленинграда актеры, поднимали боевой дух, чтобы солдаты быстрее шли на поправку. Сегодня там репетируют концерт ко Дню Победы, чтобы нынешнее поколение помнило о тех днях и о той войне.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ