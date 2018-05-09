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Марго Робби сверкнула на кинопремьере в платье с кружевом
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Марго Робби сверкнула на кинопремьере в платье с кружевом 

Журнал ОК! 1 час назад
Во вторник в Голливуде состоялась премьера драмы «Конченая» с Марго Робби в главной роли. Для вечера 27-летняя актриса выбрала контрастное платье. Вверх сделан из белого кружева, имитирующего цветы, а низ — из черной полупрозрачной ткани.
Марго Робби
Марго Робби
Робби на премьере сопровождал ее муж кинорежиссер Том Акерли. Он появился перед гостями в белой рубашке с синем галстуком и оливковом костюме.
Том Акерли
Также премьеру киноленты не смогли пропустить режиссер Вон Штейн и коллеги Марго по съёмочной площадке Майк Майерс и Саймон Пегг.
Вон Штейн, Марго Робби, Майк Майерс и Саймон Пегг
Американская премьера фильма состоится 11 мая.
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