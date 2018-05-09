«Летят журавли» и еще 6 фильмов про сильных женщин на Великой Отечественной войне

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

У войны, говорят, не женское лицо. Но женщины на войне, конечно, были. Те самые, которые в мирное время воспитывали детей, модничали на танцах, влюблялись, оканчивали институты, читали стихи. Сегодня мы вспомнили одни из лучших фильмов о женщинах на войне.

«Летят журавли»

Легендарный фильм Михаила Калатозова , единственная отечественная картина, получившая «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале (случилось это в 1958 году). За что его ценят? За великолепный актерский дуэт Алексея Баталова Татьяны Самойловой и новаторскую работу оператора Сергея Урусевского, за историю об эмоциональной силе и слабости, о жертвенной любви, за пристальное внимание к судьбе Вероники, прошедшей через войну и потерявшей любимого.

«А зори здесь тихие…»

Картина Станислава Ростоцкого по повести Бориса Васильева про юных девушек-зенитчиц, которые во главе со старшиной Васковым вступили в неравный бой с немцами в карельских лесах. Мы помним их имена наизусть: серьезная и строгая Рита Осянина, кокетливая и лихая Женька Комелькова, открывшая в себе новые силы Лиза Бричкина…

«Крылья»

Фильм Ларисы Шепитько о бывшей летчице Надежде Петрухиной, которая после войны стала народным депутатом, директором училища, но не утратила свою тягу к небу. Петрухина словно оставила в прошлом частицу себя, и, как ни парадоксально, ту частицу, что отвечает за любовь к жизни. В этом фильме нет войны как таковой, события развиваются спустя несколько лет после Победы. Главную роль исполнила Майя Булгакова

«Вызываем огонь на себя»

Мини-сериал Сергея Колосова про группу советских подпольщиц, работающих под руководством Анны Морозовой , потерявшей на войне всю свою семью. Людмила Касаткина играет отважную брянскую разведчицу, благодаря которой удается уничтожить важный вражеский объект. «Вызываем огонь на себя» считается первым советским сериалом. В его основе лежит реальный подвиг простой советской девушки Анны Морозовой.

«В небе «ночные ведьмы»»

Фильм Евгении Жигуленко про отважных девушек-летчиц, которых немцы боялись и называли «ночными ведьмами». В том, что детали картины не придуманы, сомневаться не приходится, ведь режиссер Евгения Жигуленко и сама — военная летчица, Герой Советского Союза.

«Кукушка»

Картина Александра Рогожкина рассказывает про женщину-саамку, приютившую в октябре 1944 года в своем доме двух солдат. Один мужчина — финский снайпер, приговоренный немцами к смерти, второй — русский солдат, которого обвиняют в предательстве. Дезертиры, чудом избежавшие смерти, и женщина-саамка живут на берегу холодного моря и разговаривают на разных языках…

«Битва за Севастополь»

Фильм Сергея Мокрицкого о советском снайпере Людмиле Павличенко . Девушка Люда (Юлия Пересильд), оказавшись на войне, проявила уникальные снайперские навыки, став легендой Красной армии и грозой фашистов.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите