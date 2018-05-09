«Летят журавли» и еще 6 фильмов про сильных женщин на Великой Отечественной войне 

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля
У войны, говорят, не женское лицо. Но женщины на войне, конечно, были. Те самые, которые в мирное время воспитывали детей, модничали на танцах, влюблялись, оканчивали институты, читали стихи. Сегодня мы вспомнили одни из лучших фильмов о женщинах на войне.
«Летят журавли»
Легендарный фильм Михаила Калатозова, единственная отечественная картина, получившая «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале (случилось это в 1958 году). За что его ценят? За великолепный актерский дуэт Алексея Баталова и Татьяны Самойловой и новаторскую работу оператора Сергея Урусевского, за историю об эмоциональной силе и слабости, о жертвенной любви, за пристальное внимание к судьбе Вероники, прошедшей через войну и потерявшей любимого.
«А зори здесь тихие…»
Картина Станислава Ростоцкого по повести Бориса Васильева про юных девушек-зенитчиц, которые во главе со старшиной Васковым вступили в неравный бой с немцами в карельских лесах. Мы помним их имена наизусть: серьезная и строгая Рита Осянина, кокетливая и лихая Женька Комелькова, открывшая в себе новые силы Лиза Бричкина…
«Крылья»
Фильм Ларисы Шепитько о бывшей летчице Надежде Петрухиной, которая после войны стала народным депутатом, директором училища, но не утратила свою тягу к небу. Петрухина словно оставила в прошлом частицу себя, и, как ни парадоксально, ту частицу, что отвечает за любовь к жизни. В этом фильме нет войны как таковой, события развиваются спустя несколько лет после Победы. Главную роль исполнила Майя Булгакова.
«Вызываем огонь на себя»
Мини-сериал Сергея Колосова про группу советских подпольщиц, работающих под руководством Анны Морозовой, потерявшей на войне всю свою семью. Людмила Касаткина играет отважную брянскую разведчицу, благодаря которой удается уничтожить важный вражеский объект. «Вызываем огонь на себя» считается первым советским сериалом. В его основе лежит реальный подвиг простой советской девушки Анны Морозовой.
«В небе «ночные ведьмы»»
Фильм Евгении Жигуленко про отважных девушек-летчиц, которых немцы боялись и называли «ночными ведьмами». В том, что детали картины не придуманы, сомневаться не приходится, ведь режиссер Евгения Жигуленко и сама — военная летчица, Герой Советского Союза.
«Кукушка»
Картина Александра Рогожкина рассказывает про женщину-саамку, приютившую в октябре 1944 года в своем доме двух солдат. Один мужчина — финский снайпер, приговоренный немцами к смерти, второй — русский солдат, которого обвиняют в предательстве. Дезертиры, чудом избежавшие смерти, и женщина-саамка живут на берегу холодного моря и разговаривают на разных языках…
«Битва за Севастополь»
Фильм Сергея Мокрицкого о советском снайпере Людмиле Павличенко. Девушка Люда (Юлия Пересильд), оказавшись на войне, проявила уникальные снайперские навыки, став легендой Красной армии и грозой фашистов.
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