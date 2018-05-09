Эйса Гонсалес сыграет вместе с Арнольдом Шварценеггером и Майклом Фассбендером 

Звезда фильма «Малыш на драйве» Эйса Гонсалес пополнила актерский состав сиквела комедийного фильма «Кунг Фьюри», главные роли в котором достались Арнольду Шварценеггеру, Майклу Фассбендеру и Дэвиду Хассельхоффу.
Режиссером фильма станет Дэвид Сандберг, который выпустил в 2015 году короткометражную оригинальную картину «Кунг Фьюри». Средства на производство этого проекта были собраны через Kickstarter, но уже сейчас Сандберг получил в свое распоряжение не только финансирование картины, но и громкие имена в актерский состав. Сюжет комедии «Кунг Фьюри» представляет собой пародию на боевики 80-х, которые некогда были так популярны. Сообщается, что съемки полнометражной картины с участием популярных актеров начнется уже летом, однако когда именно лента выйдет в прокат, неизвестно.