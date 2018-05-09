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Актеры «Коляда-театра» Светлана и Сергей Колесовы прошли по красной дорожке Каннского кинофестиваля
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Актеры «Коляда-театра» Светлана и Сергей Колесовы прошли по красной дорожке Каннского кинофестиваля 

e1.ru 31 минуту назад
Фото: e1.ru
Вечером 8 мая в Каннах открылся знаменитый кинофестиваль. Двое актеров «Коляда-театра», Светлана и Сергей Колесовы, прошли по красной дорожке. Сегодня они представили фильм Сергея Лозницы «Донбасс», в котором исполнили большие роли.
Фильм «Донбасс» Лозницы открыл программу «Особый взгляд» официальной программы кинофестиваля. Николай Коляда, глава театра, где трудятся актеры, рассказал, что в Каннах они будут с 8 по 10 мая. Он поделился историей о том, как Сергея и Светлану пригласили в Канны.
— Вчера после «Гамлета» приходят ко мне в кабинет Светлана Колесова и Сергей Колесов грустные. Их позвал Сергей Лозница на фестиваль в Канны, а у них спектакли. И тоже — без замены, одни на ролях стоят, — рассказал Николай Коляда. — Но мы уже решили, кем их заменить, так что никаких проблем не будет. А я невероятно доволен, что их позвали. Это же просто чудо. У нас в прошлом году на Каннский фестиваль тоже ездила Василина Маковцева, она играла главную роль в фильме, в позапрошлом году ездил Сережа Колесов. Всего в этом фильме, в «Донбассе», снялись 8 моих актёров, но у них роли поменьше, у Светы и Серёжи роли большие.
В прошлом году актриса «Коляда-театра» Василина Маковцева побывала на кинофестивале в Каннах. Она сыграла главную роль в фильме Сергея Лозницы «Кроткая», и рассказала, как зрители приняли фильм «Кроткая» и почему она чуть не осталась без наряда на церемонии.
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