Дух Востока: советское кино

Одним из событий, изменивших коренным образом ход истории человечества, стала Октябрьская революция 1917 года. Революция, которая оказала такое влияние на мир и изменила все балансы, разумеется, не обошла стороной и кинематограф. В этой статье речь пойдет о советском кино и о том, какой отпечаток оно наложило на мировое киноискусство.

После революции

Все происходящие общественные и политические события оказывают влияние прежде всего на искусство. Конечно, СССР не стал исключением. То, какое значение имело кино для лидера большевиков Ленина, который в 1917 году положил конец царской России и построил Советский Союз, он резюмировал следующим образом: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами стало выстраиваться новое понимание кино, которое за короткое время оказало воздействие на все советское пространство, а затем и весь мир. Один из самых талантливых теоретиков кино того времени и вообще в истории кинематографа, родоначальник современного монтажа Сергей Эйзенштейн так пояснял эти начинания: «Мы посвятили себя советскому кино; иными словами, тому, чего еще не существовало…»

Подъем советского кино

Фильм Эйзенштейна «Стачка», премьера которого состоялась в 1925 году, считается первым образцом советского кино в период после Октябрьской революции. Картина «Стачка» как один из первых революционных фильмов русского кинематографа очень скоро получила большое признание, и сразу после нее Эйзенштейн снял фильм «Броненосец Потемкин». Это произведение, которое знакомо каждому, кто хотя бы мало-мальски интересуется кино, было создано при поддержке государства и запечатлелось в памяти всего мира символической сценой на «одесской лестнице». Как следствие того обстоятельства, что Владимир Ленин и все государственные инстанции приписывали кино столь большой смысл и значение, расходы на кинопроизводство стало полностью обеспечивать государство. Отныне темы кинокартин определялись потребностями народа, а все средства на их создание поступали из государственной казны. Поэтому любые угрозы устойчивости власти и даже малейшая смута, которая происходила в обществе, оказывали влияние на кино. К 1932 году Сталин соответствующим постановлением объединил кино и все другие искусства под крышей одного совета, пойдя по пути стандартизации. Эти события приостановили скорость, с которой ранее советское кино мчалось вперед, и его первоначальный дух был утрачен. В последующие годы с приобщением страны к рыночной экономике начались показы в том числе голливудских фильмов, и в этот период советские режиссеры зачастую шли по пути подражания им. Тем не менее советское кино в любом случае давно оставило незабываемый след в истории кинематографа.

Десять лучших советских фильмов

1. «Броненосец Потемкин» (Сергей Эйзенштейн, 1925)

2. «Зеркало» (Андрей Тарковский, 1975)

4. «Человек с киноаппаратом» (Дзига Вертов, 1929)

6. «Иди и смотри» (Элем Климов, 1985)

7. «Солярис» (Андрей Тарковский, 1972)

10. «Сталкер» (Андрей Тарковский, 1979)