СМИ: исполнителя главной роли в сериале «Смертельное оружие» уволили из-за ссор с коллегами 

Будущее одного из самых популярных шоу Fox под угрозой, так как студия пока не сумела найти замену.
Клейн Кроуфорд и Дэймон Уайанс
Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Клейн Кроуфорд (Clayne Crawford), сыгравший полицейского Мартина Риггса в сериале «Смертельное оружие», отстранён от работы за своё поведение на съёмочной площадке.
Студия уже дважды делала выговор актёру за систематические ссоры с коллегами — Кроуфорда заставили пройти курс психотерапии, а также уступить часть своего гонорара.
По данным журналистов, канал Fox и телестудия Warner Bros. уже предложили роль Риггса в третьем сезоне нескольким актёрам, но никто из них не согласился. Комментировать ситуацию компании отказались.
Сам Кроуфорд в конце апреля приносил извинения за своё поведение. На сообщения СМИ о своём увольнении он отреагировал в Твиттере — судя по всему, для актёра это стало новостью.
Детективный сериал «Смертельное оружие», основанный на серии боевиков с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером, — одно из самых рейтинговых шоу Fox. Средняя аудитория первого сезона — более 8,5 миллиона человек. Первый эпизод второго сезона, завершившегося 8 мая, посмотрело более семи миллионов зрителей.
Решение о продлении «Оружия» на третий сезон студии должны принять до 30 июня.
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