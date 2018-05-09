СМИ: исполнителя главной роли в сериале «Смертельное оружие» уволили из-за ссор с коллегами

Будущее одного из самых популярных шоу Fox под угрозой, так как студия пока не сумела найти замену.

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Клейн Кроуфорд (Clayne Crawford), сыгравший полицейского Мартина Риггса в сериале «Смертельное оружие», отстранён от работы за своё поведение на съёмочной площадке.

Студия уже дважды делала выговор актёру за систематические ссоры с коллегами — Кроуфорда заставили пройти курс психотерапии, а также уступить часть своего гонорара.

По данным журналистов, канал Fox и телестудия Warner Bros. уже предложили роль Риггса в третьем сезоне нескольким актёрам, но никто из них не согласился. Комментировать ситуацию компании отказались.

Сам Кроуфорд в конце апреля приносил извинения за своё поведение. На сообщения СМИ о своём увольнении он отреагировал в Твиттере — судя по всему, для актёра это стало новостью.

Детективный сериал «Смертельное оружие», основанный на серии боевиков с Мелом Гибсоном Дэнни Гловером , — одно из самых рейтинговых шоу Fox. Средняя аудитория первого сезона — более 8,5 миллиона человек. Первый эпизод второго сезона, завершившегося 8 мая, посмотрело более семи миллионов зрителей.

Решение о продлении «Оружия» на третий сезон студии должны принять до 30 июня.

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