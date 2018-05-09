10 лучших советских фильмов о войне

Сегодня мы празднуем 72-летие победы в Великой Отечественной Войне. В такой особенный день обязательно нужно посмотреть хотя бы один фильм из нашей подборки.

«Женя, Женечка и «Катюша»»

https://www.youtube.com/watch?v=JfNFOst5xb8

Год: 1967

Сюжет: Cолдат Женя Колышкин отправился в предновогоднюю ночь за посылкой, а наткнулся на немецкий блиндаж. Ему удается спастись, но гауптвахта неизбежна. Незавидную участь Жени скрашивает Женечка — связистка полка катюш.

«Белорусский вокзал»

https://www.youtube.com/watch?v=cUfRdbuKcpc

Год: 1971

Сюжет: Герои фильма расстались сразу после войны, на Белорусском вокзале летом 1945-го. Спустя 25 лет они встречаются на похоронах боевого товарища. И они снова вспомнили все то, что когда-то пережили вместе.

«Иваново детство»

https://www.youtube.com/watch?v=RmW-HXIpsF4

Год: 1962

Сюжет: 12-летний Ваня потерял маму и сестру — их расстреляли фашисты. Он стал разведчиком и отчаянно желает отомстить немецким захватчикам. И только во сне он может снова встретиться с семьей. Легендарный фильм Тарковского обязателен к просмотру.

Режиссер: Андрей Тарковский

«Повесть о настоящем человеке»

https://www.youtube.com/watch?v=HAs3SSYXFTw

Год: 1948

Сюжет: В основе — реальные факты биографии летчика-истребителя Алексея Маресьева . Его сбили в бою над оккупированной территорией. Три недели он добирался до своих, пока наконец не попал к партизанам. Он потерял обе ноги, но даже после этого не утратил силу воли.

«…А зори здесь тихие»

https://www.youtube.com/watch?v=U2QKizVIhbA

Год: 1972

Сюжет: В 1942-м к коменданту разъезда старшине Васкову присылают добровольцев: отряд девушек, которые только закончили школу. Во время самовольной отлучки командир взвода Рита Осянина обнаруживает двух немцев-диверсантов и докладывает об этом Васкову. Принято решение вступить с ними в бой. А потом оказалось, что их не двое, а шестнадцать…Этот легендарный фильм переснимали два раза: в 2005-м (из фильма сделали 20-серийный телесериал) и в 2015-м — режиссером стал Ренат Давлетьяров

https://www.youtube.com/watch?v=wPvKAN3K3PE

«В бой идут одни «старики»»

https://www.youtube.com/watch?v=DonsMjyF-S0 Год: 1973

Сюжет: Капитан Титаренко собрал летную бригаду «желторотиков». Фильм рассказывает о том, как они переживали каждый день войны, о чем мечтали и как становились «стариками».

«Баллада о солдате»

https://www.youtube.com/watch?v=elRyH018uvw

Год: 1959

Сюжет: Солдат Алеша Скворцов совершает подвиг — подбивает два вражеских танка. Его хотят представить к ордену, но вместо этого он просится домой — увидеться с мамой.

«Жди меня»

https://www.youtube.com/watch?v=YJCibssramM

Год: 1943

«Офицеры»

https://www.youtube.com/watch?v=JNakGejCxBo

Год: 1971

Сюжет: События фильма охватывают период с начала 1920-х и до конца 60-х годов. История трех поколений семьи Трофимовых — начиная от Гражданской и заканчивая Великой Отечественной войной.

Сценарист: Борис Васильев, Кирилл Рапопорт

«Небесный тихоход»

https://www.youtube.com/watch?v=ruUXkkPVCKY

Год: 1945

Сюжет: Три друга поклялись не влюбляться до того, пока не кончится война. Но на службе они познакомились с летчицами женской эскадрильи.

Сценарист: Семен Тимошенко

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