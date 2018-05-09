10 лучших советских фильмов о войне 

Сегодня мы празднуем 72-летие победы в Великой Отечественной Войне. В такой особенный день обязательно нужно посмотреть хотя бы один фильм из нашей подборки.
«Женя, Женечка и «Катюша»»
https://www.youtube.com/watch?v=JfNFOst5xb8
Год: 1967
Сюжет: Cолдат Женя Колышкин отправился в предновогоднюю ночь за посылкой, а наткнулся на немецкий блиндаж. Ему удается спастись, но гауптвахта неизбежна. Незавидную участь Жени скрашивает Женечка — связистка полка катюш.
Режиссер: Владимир Мотыль
Сценарист: Владимир Мотыль, Булат Окуджава
В ролях: Олег Даль, Галина Фигловская
«Белорусский вокзал»
https://www.youtube.com/watch?v=cUfRdbuKcpc
Год: 1971
Сюжет: Герои фильма расстались сразу после войны, на Белорусском вокзале летом 1945-го. Спустя 25 лет они встречаются на похоронах боевого товарища. И они снова вспомнили все то, что когда-то пережили вместе.
Режиссер: Андрей Смирнов (76)
Сценарист: Вадим Трунин
В ролях: Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов, Нина Ургант (87)
«Иваново детство»
https://www.youtube.com/watch?v=RmW-HXIpsF4
Год: 1962
Сюжет: 12-летний Ваня потерял маму и сестру — их расстреляли фашисты. Он стал разведчиком и отчаянно желает отомстить немецким захватчикам. И только во сне он может снова встретиться с семьей. Легендарный фильм Тарковского обязателен к просмотру.
Режиссер: Андрей Тарковский
Сценарист: Михаил Папава, Владимир Богомолов, Андрей Кончаловский (79)
В ролях: Николай Бурляев (70), Валентин Зубков
«Повесть о настоящем человеке»
https://www.youtube.com/watch?v=HAs3SSYXFTw
Год: 1948
Сюжет: В основе — реальные факты биографии летчика-истребителя Алексея Маресьева. Его сбили в бою над оккупированной территорией. Три недели он добирался до своих, пока наконец не попал к партизанам. Он потерял обе ноги, но даже после этого не утратил силу воли.
Режиссер: Александр Столпер
Сценарист: Мария Смирнова, Борис Полевой
В ролях: Павел Кадочников, Николай Охлопков, Алексей Дикий
«…А зори здесь тихие»
https://www.youtube.com/watch?v=U2QKizVIhbA
Год: 1972
Сюжет: В 1942-м к коменданту разъезда старшине Васкову присылают добровольцев: отряд девушек, которые только закончили школу. Во время самовольной отлучки командир взвода Рита Осянина обнаруживает двух немцев-диверсантов и докладывает об этом Васкову. Принято решение вступить с ними в бой. А потом оказалось, что их не двое, а шестнадцать…Этот легендарный фильм переснимали два раза: в 2005-м (из фильма сделали 20-серийный телесериал) и в 2015-м — режиссером стал Ренат Давлетьяров.
https://www.youtube.com/watch?v=wPvKAN3K3PE
Режиссер: Станислав Ростоцкий
Сценарист: Станислав Ростоцкий, Борис Васильев
В ролях: Елена Драпенко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук, Ирина Долганова, Андрей Мартынов
«В бой идут одни «старики»»
https://www.youtube.com/watch?v=DonsMjyF-S0 Год: 1973
Сюжет: Капитан Титаренко собрал летную бригаду «желторотиков». Фильм рассказывает о том, как они переживали каждый день войны, о чем мечтали и как становились «стариками».
Режиссер: Леонид Быков
Сценарист: Леонид Быков, Евгений Оноприенко, Александр Сацкий
В ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев (66), Евгения Симонова (61)
«Баллада о солдате»
https://www.youtube.com/watch?v=elRyH018uvw
Год: 1959
Сюжет: Солдат Алеша Скворцов совершает подвиг — подбивает два вражеских танка. Его хотят представить к ордену, но вместо этого он просится домой — увидеться с мамой.
Режиссер: Григорий Чухрай
Сценарист: Григорий Чухрай, Валентин Ежов
В ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко
«Жди меня»
https://www.youtube.com/watch?v=YJCibssramM
Год: 1943
Сюжет: Три друга, Миша Вайнштейн, Николай Ермолов и Андрей Панов пообещали друг другу: они обязательно встретятся после войны. Но вернуться домой получится не у всех…
Режиссер: Борис Иванов, Александр Столпер
Сценарист: Константин Симонов
В ролях: Борис Блинов, Валентина Серова, Лев Свердлин, Михаил Незванов
«Офицеры»
https://www.youtube.com/watch?v=JNakGejCxBo
Год: 1971
Сюжет: События фильма охватывают период с начала 1920-х и до конца 60-х годов. История трех поколений семьи Трофимовых — начиная от Гражданской и заканчивая Великой Отечественной войной.
Режиссер: Владимир Роговой
Сценарист: Борис Васильев, Кирилл Рапопорт
В ролях: Алина Покровская, Георгий Юматов, Василий Лановой
«Небесный тихоход»
https://www.youtube.com/watch?v=ruUXkkPVCKY
Год: 1945
Сюжет: Три друга поклялись не влюбляться до того, пока не кончится война. Но на службе они познакомились с летчицами женской эскадрильи.
Режиссер: Семен Тимошенко
Сценарист: Семен Тимошенко
В ролях: Николай Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/10-luchshikh-sovetskikh-filmov-o-voyne/