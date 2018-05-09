Актеры из «Мстителей» сделали одинаковые тату 

Актеры из первого состава "Мстителей" сделали себе одинаковые татуировки.
Теперь мы едины!
— написал в своем Инстаграм актер Роберт Дауни-младший.
@robertdowneyjr
В соцсети он опубликовал несколько видео, на которых запечатлен момент нанесения татуировок.
Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс первыми обзавелись изображениями, затем Дауни-младший присоединился к ним вместе с Джереми Реннером и Крисом Хемсвортом.
Татуировка символизирует символ "Мстителей" с цифрой шесть внутри. Изначально именно шесть супергероев было в первом варианте.