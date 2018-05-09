Актеры из «Мстителей» сделали одинаковые тату

Актеры из первого состава "Мстителей" сделали себе одинаковые татуировки.

Теперь мы едины!

— написал в своем Инстаграм актер Роберт Дауни-младший.

@robertdowneyjr

В соцсети он опубликовал несколько видео, на которых запечатлен момент нанесения татуировок.

Татуировка символизирует символ "Мстителей" с цифрой шесть внутри. Изначально именно шесть супергероев было в первом варианте.