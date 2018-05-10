Студия Disney назвала примерную дату выхода пятых «Мстителей» 

Управляющий Disney Боб Игер намекнул на то, что супергеройская франшиза «Мстители» не закончится на второй части «Войны бесконечности», сообщает The Hollywood Reporter.
Четвертая картина о приключениях Мстителей выйдет на экраны в 2019 году и, вероятно, получит продолжение в 2020-х годах. «Мы регулярно встречаемся с командой комиксов Marvel и задумали целую серию фильмов Marvel, которую осуществим в следующем десятилетии. Попробуем свои силы в новой франшизе, не касающейся „Мстителей“. Но это не значит, что Мстителей на горизонте нет — мы просто пока ничего не объявляем», — интригует поклонников жанра Игер.
По его словам, персонажи и фильмы о них слишком популярны, чтобы не продолжать снимать кино о Мстителях.
К этому моменту «Мстители: Война бесконечности» режиссеров Джо и Энтони Руссо заработали в мировом прокате уже более $1,1 млрд