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Студия Disney назвала примерную дату выхода пятых «Мстителей»
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Студия Disney назвала примерную дату выхода пятых «Мстителей» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Управляющий Disney Боб Игер намекнул на то, что супергеройская франшиза «Мстители» не закончится на второй части «Войны бесконечности», сообщает The Hollywood Reporter.
Четвертая картина о приключениях Мстителей выйдет на экраны в 2019 году и, вероятно, получит продолжение в 2020-х годах. «Мы регулярно встречаемся с командой комиксов Marvel и задумали целую серию фильмов Marvel, которую осуществим в следующем десятилетии. Попробуем свои силы в новой франшизе, не касающейся „Мстителей“. Но это не значит, что Мстителей на горизонте нет — мы просто пока ничего не объявляем», — интригует поклонников жанра Игер.
По его словам, персонажи и фильмы о них слишком популярны, чтобы не продолжать снимать кино о Мстителях.
К этому моменту «Мстители: Война бесконечности» режиссеров Джо и Энтони Руссо заработали в мировом прокате уже более $1,1 млрд
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