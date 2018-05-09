Следующий фильм режиссёра «Прочь» получил название «Мы»

Судя по всему, картина также будет хоррором и выйдет в марте 2019-го.

Джордан Пил , лауреат «Оскара» за фильм «Прочь», опубликовал в Твиттере постер своего следующего проекта — «Мы».

Детали сюжета пока что не раскрываются, однако источники The Hollywood Reporter утверждают, что действие будет разворачиваться вокруг двух пар — белой и афроамериканской.

Главную роль в фильме может исполнить Лупита Нионго («12 лет рабства», «Чёрная пантера»). Переговоры об участии также ведут Элизабет Мосс , известная по сериалу «Рассказ служанки», и Уинстон Дьюк — М'Баку из «Чёрной пантеры» и третьих «Мстителей».

Пил поставит «Мы» по собственному сценарию. Релиз картины запланирован на 15 марта 2019-го.

В настоящее время режиссёр также работает над фантастическим сериалом «Страна Лавкрафта» по мотивам одноимённого романа Мэтта Раффа. Кроме того, ранее СМИ сообщали, что он собирается перезапустить культовый сериал-антологию «Сумеречная зона».

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