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Следующий фильм режиссёра «Прочь» получил название «Мы»
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Следующий фильм режиссёра «Прочь» получил название «Мы» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Судя по всему, картина также будет хоррором и выйдет в марте 2019-го.
Джордан Пил, лауреат «Оскара» за фильм «Прочь», опубликовал в Твиттере постер своего следующего проекта — «Мы».
Детали сюжета пока что не раскрываются, однако источники The Hollywood Reporter утверждают, что действие будет разворачиваться вокруг двух пар — белой и афроамериканской.
Главную роль в фильме может исполнить Лупита Нионго («12 лет рабства», «Чёрная пантера»). Переговоры об участии также ведут Элизабет Мосс, известная по сериалу «Рассказ служанки», и Уинстон Дьюк — М'Баку из «Чёрной пантеры» и третьих «Мстителей».
Пил поставит «Мы» по собственному сценарию. Релиз картины запланирован на 15 марта 2019-го.
В настоящее время режиссёр также работает над фантастическим сериалом «Страна Лавкрафта» по мотивам одноимённого романа Мэтта Раффа. Кроме того, ранее СМИ сообщали, что он собирается перезапустить культовый сериал-антологию «Сумеречная зона».
#кино
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