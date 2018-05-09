Кинопремьеры недели: «Такси 5», «Анон» и «Красавица для чудовища»

Такси 5 Продолжения известной французской франшизы от продюсера Люка Бессона пришлось ждать 10 лет. Фильм снял Франк Гастамбид — в прошлом дрессировщик бойцовых собак. В качестве режиссера он дебютировал с web-сериалом о «магазине на диване», который имел успех в интернете и проложил ему дорогу в больше кино.

Гастамбид сам исполнил одну из главных ролей — новобранца полиции Сильвана Маро. Легендарный «таксист» 56-летний актер Сами Насери в пятой части не появится. В последнее время он проживает в России, где собирается снимать комедийный боевик.

В новой части экс-комиссар Жибер ( Бернар Фарси ) ставший самым непутевым мэром в истории Марселя, поручает переведенному из столицы Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев». Чтобы остановить их, Маро приходится объединиться с племянником Даниэля ( Малик Бенталха ) — худшим таксистом в городе.

В российский прокат фильм выходит с возрастным ограничением 18+.

Кадр из фильма «Такси 5»

КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА

Биографическую драму «Красавица для чудовища» совместного производства США и Британии сняла режиссер из Саудовской Аравии Хайфа Аль-Мансор — первая в Голливуде женщина-режиссер c Ближнего Востока. Действие мелодрамы разворачивается в начале XIX века. Фильм рассказывает историю любви 18-летней Мэри Уолстонкрафт Годвин — автора романа «Франкенштейн, или Современный Прометей», прославившего ее на весь мир. Роль Мэри исполнила американская Эль Фаннинг сыгравшая главную женскую роль в фильме Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный король».

Мэри влюбляется в поэта Перси Шелли ( Дуглас Бут ), у которого уже есть жена и маленький сын. Прогрессивного вольнодумца Шелли это нисколько не смущает, он предлагает Мэри жить вместе с ним, в результате чего девушка становится изгоем в обществе.

Роли в фильме так же исполнили: Мэйси Уильямс, Стивен Диллэйн и Джоан Фроггатт.

Кадр из фильма «Красавица для чудовища»

Американский фантастический триллер «Анон» снял новозеландский режиссер Эндрю Никкол , известный по фильму «Гаттака». Автор вновь поднимает проблему влияния новых технологий на свободу человека.

Главный герой — полицейский детектив Сол Фриленд, роль которого исполнил номинант на премию «Оскар» Клайв Оуэн , живет в мире будущего, где в голову каждого с рождения имплантируются компьютерные чипы. Чипы записывают все, что человек видит и слышит, и дополняют реальность рекламными сообщениями. Расследование преступлений сводится к анализу записей внутренних камер потерпевших, подозреваемых и свидетелей. Во время очередного следствия Сол и его коллеги обнаруживают, что запись убитого была взломана. Вскоре становится ясно, что в городе орудует девушка-хакер которая умеет стирать себя из компьютерных баз и изменять чужие записи. Фактически она невидима для полиции… Роль хакера сыграла Аманда Сейфрид ("Твин Пикс").

Кадр из фильма «Анон»

Статус: обновлен

Американская комедия Скотта Спира от продюсеров франшизы «Шаг вперед» в легком жанре поднимает тему новых технологий, наркотической зависимости социальный сетей.

Главный герой Кайл в исполнении актера и музыканта Росса Линча живет точно так же, как и вся молодежь — не выпуская из рук телефон. Неожиданно ему достается новый смартфон с уникальным приложением — любой опубликованный им пост воплощается в реальность. Но быть в эпицентре мира оказалось не так легко, Кайла ждет ловушка…

"Я стремился написать современную волшебную историю, достаточно забавную и трогательную, чем-то напоминающую комедии Джона Хьюза, наподобие картин «Большой», «Папе снова 17», — говорил сценарист Джейсон Филарди в одном из интервью.

Кадр из фильма «Статус\: Обновлен»