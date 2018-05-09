Пермские кинотеатры на один день убрали из проката «Мстителей» и другие иностранные фильмы 

На один день, 9 мая, из расписания пермских кинотеатров пропал американский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» и другие иностранные фильмы. Корреспондент 59.ru связался с кинотеатрами, чтобы узнать, в чём причина и какие фильмы пермякам предлагают смотреть сегодня.
В кинотеатрах Перми изменения в расписании показа фильмов объяснили тем, что сегодня во всей стране — День российского кино.
— Сегодня «Мстители» не идут, потому День Российского кино в честь Дня победы, — объяснили в кинотеатре «Киномакс».
Ту же самую причину назвали и представители сети кинотеатров «Синема-парк» в Перми.
— К сожалению иностранных фильмов сегодня нет, так как Всероссийский день отечественного кино. Информацию об этом мы размещали на официальном сайте заранее, — пояснили в «Синема-парке».
В числе российских фильмов, которые кинотеатры показывают сегодня, кроме премьерного «Собибора» — «Сталинград», «Экипаж», «Легенда о Коловрате», «28 панфиловцев». Завтра, по информации кинотеатров Перми, иностранные фильмы в расписании появятся снова.
Только за период с 3 по 6 мая, по данным российского офиса Disney, третья часть «Мстителей» в российском прокате собрала больше миллиарда рублей. На сегодня это абсолютный рекорд для старта в российском кинопрокате. Режиссёрский дебют Константина Хабенского «Собибор», показы которого начались в тот же день, заработал немногим больше 100 миллионов рублей, что тоже является неплохим показателем. Несколько месяцев назад премьеру американского фильма хотели перенести на 11 мая, что устранило бы конкуренцию для стартовавшего в тот же день «Собибора». Но тогда в качестве компромисса предложили убрать из проката «Мстителей» только 9 мая.