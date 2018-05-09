Пермские кинотеатры на один день убрали из проката «Мстителей» и другие иностранные фильмы

На один день, 9 мая, из расписания пермских кинотеатров пропал американский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» и другие иностранные фильмы. Корреспондент 59.ru связался с кинотеатрами, чтобы узнать, в чём причина и какие фильмы пермякам предлагают смотреть сегодня.

В кинотеатрах Перми изменения в расписании показа фильмов объяснили тем, что сегодня во всей стране — День российского кино.

— Сегодня «Мстители» не идут, потому День Российского кино в честь Дня победы, — объяснили в кинотеатре «Киномакс».

Ту же самую причину назвали и представители сети кинотеатров «Синема-парк» в Перми.

— К сожалению иностранных фильмов сегодня нет, так как Всероссийский день отечественного кино. Информацию об этом мы размещали на официальном сайте заранее, — пояснили в «Синема-парке».

В числе российских фильмов, которые кинотеатры показывают сегодня, кроме премьерного «Собибора» — «Сталинград», «Экипаж», «Легенда о Коловрате», «28 панфиловцев». Завтра, по информации кинотеатров Перми, иностранные фильмы в расписании появятся снова.