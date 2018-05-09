5 действительно хороших российских фильмов о Великой Отечественной войне

5 действительно хороших российских фильмов о Великой Отечественной войнеДля тех, кто не хочет смотреть фантазийные «Танки» Кима Дружинина или тяжёлый «Собибор» Константина Хабенского , которые в данный момент демонстрируют в кинотеатрах, мы подготовили подборку достойных российских фильмов о Великой Отечественной войне. Фильмы, за которые не стыдно.

1. Звезда

2002

Жанр: военная драма

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.7 / 7.2 Серьёзный драматичный фильм о группе советских разведчиков, которым предстоит совершить практически невыполнимую миссию, является ремейком картины 1949 года. Николай Лебедев, который снял топовые «Легенда №17» и «Экипаж», уже в 2002 году продемонстрировал свой режиссёрский талант. В дополнение к этому фильм может похвастаться замечательным актёрским составом, трогательной музыкой Алексея Рыбникова и вызывающую слезы концовку. Фильм снят в лучших традициях советского кино, без пафоса и идиотии.

2. 28 панфиловцев

2016

Жанр: военная драма, боевик

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.0 Купить в iTunes: 299 руб.

Напряжённая жизнеутверждающая история о 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова, получившая известность при обороне у разъезда Дубосеково. Этот фильм стал настоящим событием в российском кинематографе, так как сбор средств на создание осуществлялся с помощью краудфандинга. Сумма сборов составила 34,7 млн рублей, остальную сумму добавил Минкульт . Драматичный боевик демонстрирует всю простоту и реализм страшной войны. Без пафоса, пошлости и любовных линий. Качественное трогательное кино про человеческий героизм. Кстати, сегодня этот фильм показывают во многих кинотеатрах России. Отличная возможность посмотреть его на большом экране.

3. Брестская крепость

2010

Жанр: военная драма

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.9 / 7.5 Один лучших российских фильмов последнего времени расскажет о героической обороне Брестской крепости. Это сильное честное патриотичное кино обязательно к просмотру в школах. Здесь продемонстрирован весь ужас беспощадной войны, героизм простых людей и напряжённые батальные сцены. И сделано все это в динамичной захватывающей манере. Идеальное военное кино о людях, которыми нужно гордиться.

4. Битва за Севастополь

2015

Жанр: военная драма

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.2 Купить в iTunes: 199 руб.

Пронзительная история легендарной Людмилы Павличенко , которая до сих пор считается самой успешной женщиной-снайпером в мировой истории. Несмотря на спорность повествования, серьёзное отличие названия фильма от показанного на экране (на Украине фильм вышел с названием «Несокрушимая») и реальной истории героини (слишком много пацифизма), кино цепляет своим честным драматизмом.

5. Мы из будущего

2009

Жанр: военная драма, фантастика

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 6.9 Достойное российское кино, в котором умело совместили фантастику и военную драму. Здесь есть все что нужно для качественного военного фильма:

Интригующий сюжет, который не заставит скучать. Напряжённые шикарно снятые боевые сцены, вызывающие уважение. Честная любовная линия без пафоса. Не раздражающий Данила Козловский.

В совокупности вызывают тёплые патриотические чувства. То, что и должны пробуждать фильмы о Великой Отечественной войне.