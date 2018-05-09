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5 действительно хороших российских фильмов о Великой Отечественной войне
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5 действительно хороших российских фильмов о Великой Отечественной войне 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
5 действительно хороших российских фильмов о Великой Отечественной войнеДля тех, кто не хочет смотреть фантазийные «Танки» Кима Дружинина или тяжёлый «Собибор» Константина Хабенского, которые в данный момент демонстрируют в кинотеатрах, мы подготовили подборку достойных российских фильмов о Великой Отечественной войне. Фильмы, за которые не стыдно.
1. Звезда
2002
Жанр: военная драма
Режиссер: Николай Лебедев
Актеры: Игорь Петренко, Алексей Панин, Артем Семакин, Алексей Кравченко, Анатолий Гущин
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.7 / 7.2  Серьёзный драматичный фильм о группе советских разведчиков, которым предстоит совершить практически невыполнимую миссию, является ремейком картины 1949 года. Николай Лебедев, который снял топовые «Легенда №17» и «Экипаж», уже в 2002 году продемонстрировал свой режиссёрский талант. В дополнение к этому фильм может похвастаться замечательным актёрским составом, трогательной музыкой Алексея Рыбникова и вызывающую слезы концовку. Фильм снят в лучших традициях советского кино, без пафоса и идиотии.
2. 28 панфиловцев
2016
Жанр: военная драма, боевик
Режиссер: Ким Дружинин, Андрей Шальопа
Актеры: Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Фёдоров
Возрастной рейтинг: 12+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.0  Купить в iTunes: 299 руб.
Напряжённая жизнеутверждающая история о 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова, получившая известность при обороне у разъезда Дубосеково. Этот фильм стал настоящим событием в российском кинематографе, так как сбор средств на создание осуществлялся с помощью краудфандинга. Сумма сборов составила 34,7 млн рублей, остальную сумму добавил Минкульт. Драматичный боевик демонстрирует всю простоту и реализм страшной войны. Без пафоса, пошлости и любовных линий. Качественное трогательное кино про человеческий героизм. Кстати, сегодня этот фильм показывают во многих кинотеатрах России. Отличная возможность посмотреть его на большом экране.
3. Брестская крепость
2010
Жанр: военная драма
Режиссер: Александр Котт
Актеры: Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Евгений Цыганов
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.9 / 7.5  Один лучших российских фильмов последнего времени расскажет о героической обороне Брестской крепости. Это сильное честное патриотичное кино обязательно к просмотру в школах. Здесь продемонстрирован весь ужас беспощадной войны, героизм простых людей и напряжённые батальные сцены. И сделано все это в динамичной захватывающей манере. Идеальное военное кино о людях, которыми нужно гордиться.
4. Битва за Севастополь
2015
Жанр: военная драма
Режиссер: Сергей Мокрицкий
Актеры: Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Олег Васильков, Никита Тарасов
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.2  Купить в iTunes: 199 руб.
Пронзительная история легендарной Людмилы Павличенко, которая до сих пор считается самой успешной женщиной-снайпером в мировой истории. Несмотря на спорность повествования, серьёзное отличие названия фильма от показанного на экране (на Украине фильм вышел с названием «Несокрушимая») и реальной истории героини (слишком много пацифизма), кино цепляет своим честным драматизмом.
5. Мы из будущего
2009
Жанр: военная драма, фантастика
Режиссер: Андрей Малюков
Актеры: Данила Козловский, Дмитрий Волкострелов, Владимир Яглыч, Андрей Терентьев
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 6.9  Достойное российское кино, в котором умело совместили фантастику и военную драму. Здесь есть все что нужно для качественного военного фильма:
Интригующий сюжет, который не заставит скучать. Напряжённые шикарно снятые боевые сцены, вызывающие уважение. Честная любовная линия без пафоса. Не раздражающий Данила Козловский.
В совокупности вызывают тёплые патриотические чувства. То, что и должны пробуждать фильмы о Великой Отечественной войне.
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