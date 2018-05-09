День российского кино: в Челябинске сняли с проката «Мстителей» 

В День Победы, 9 мая, из расписания челябинских кинотеатров исчез американский блокбастер «Мстители: война бесконечности» и другие иностранные фильмы.
— Сегодня объявлен День российского кино. По всей сети «Синемапарк» показывают только отечественные фильмы, — пояснили в «Синемапарке».
В «Киномаксе» по такому случаю решили ещё раз показать спортивную драму «Движение вверх», премьера которой состоялась в прошлом году. Нет зарубежных фильмов и в «Ника Синема» (ТРК «Гагарин-Парк»).
А вот в расписании «Мегаполиса» и «Алмаза» всё же остались зарубежные комедии, боевики и ужастики. Все, кроме «Мстителей».
— Кинопрокатная организация приняла решение не показывать «Мстителей» 9 мая. Остальные зарубежные фильмы покажут в соответствии с расписанием, — уточнили в справочной «Мегаполиса».
В числе российских фильмов, которые кинотеатры показывают сегодня, кроме премьерного «Собибора», «Сталинград», «Экипаж», «Танки» и фильм о футболисте национальной сборной Юрии Столешникове «Тренер».