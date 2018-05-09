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Netflix экранизирует роман Стивена Кинга
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Netflix экранизирует роман Стивена Кинга 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
Роман популярного писателя Стивена Кинга экранизирует компания
Netflix. Над книгой по названием "В высокой траве" знаменитый автор работал совместно со своим сыном Джо Хиллом.
В основе сюжета — история брата и сестры Кэла и Бекки, которые решили отправиться в автопутешествие по Соединенным Штатам.
Ребята решают сделать остановку в Канзасе, где слышат крики о помощи. Призывы о спасении заводят молодых людей в кукурузное поле, из которого, как впоследствии оказывается, выбраться невозможно.
Каким будет актерский состав — пока неизвестно, и фанатам писателя остается лишь гадать, кто сыграет ключевые роли в экранизации. По слухам, компания Netflix начала переговоры с Джеймсом Марсденом ("Мир Дикого запада").
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