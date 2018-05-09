Netflix экранизирует роман Стивена Кинга

Роман популярного писателя Стивена Кинга экранизирует компания

Netflix . Над книгой по названием "В высокой траве" знаменитый автор работал совместно со своим сыном Джо Хиллом.

В основе сюжета — история брата и сестры Кэла и Бекки, которые решили отправиться в автопутешествие по Соединенным Штатам.

Ребята решают сделать остановку в Канзасе, где слышат крики о помощи. Призывы о спасении заводят молодых людей в кукурузное поле, из которого, как впоследствии оказывается, выбраться невозможно.