Netflix экранизирует роман Стивена Кинга 

Роман популярного писателя Стивена Кинга экранизирует компания
Netflix. Над книгой по названием "В высокой траве" знаменитый автор работал совместно со своим сыном Джо Хиллом.
В основе сюжета — история брата и сестры Кэла и Бекки, которые решили отправиться в автопутешествие по Соединенным Штатам.
Ребята решают сделать остановку в Канзасе, где слышат крики о помощи. Призывы о спасении заводят молодых людей в кукурузное поле, из которого, как впоследствии оказывается, выбраться невозможно.
Каким будет актерский состав — пока неизвестно, и фанатам писателя остается лишь гадать, кто сыграет ключевые роли в экранизации. По слухам, компания Netflix начала переговоры с Джеймсом Марсденом ("Мир Дикого запада").