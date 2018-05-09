«Дело Собчака» и «1968 digital»: какие новинки представит Россия в Канне

КАНН, 9 мая — РИА Новости . Официальное открытие Российского павильона в рамках Каннского фестиваля прошло в среду. На площадке в течение киносмотра презентуют фильмы «Ильинский рубеж», «Непрощенный», «Дело Собчака», а также киноальманах Global russians и Московскую кинокомиссию, как сообщила глава Роскино Екатерина Мцитуридзе на открытии павильона. Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А, — Международный Каннский кинофестиваль.

Россию в основной программе смотра будут представлять фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. Оба проекта будут представлены на открытии павильона. Также посетителям расскажут о двух короткометражках российских режиссеров, которые попали в параллельные программы фестиваля: «Календарь» Игоря Поплаухина в программе Cinéfondation и «Я нормальный» Михаила Бородина в Неделе кинокритики.

РИА Новости выступает информационным партнером Российского павильона на Каннском кинофестивале-2018. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня». Сайт RIA.ru читают свыше 4,5 миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов рунета.

Фильмы стенда

Генеральный директор компании «Роскино» Екатерина Мцитуридзе на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля

Она отметила, что одним из самых крупных проектов станет фильм «Дело Собчака» Веры Кричевской . «В фильме, можно сказать, главную роль играет действующий президент Российской Федерации Владимир Путин . Там будет много персонажей, которые дают интервью, поэтому фильм сделан в жанре документального расследования, такой своеобразный триллер», — пояснила глава Роскино.

Еще одной картиной, которую представят в российском павильоне в Канне, станет драма «Непрощенный» Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. «Сарик проделал огромную работу над собой, переосмыслил свое творчество и выдал очень качественный продукт, и Дмитрий Нагиев в этом фильме действительно достоин любви и восхищения», — заметила Мцитуридзе.

В то же время Фонд кино представит итоги работы российской киноиндустрии в 2017 году, компания «58,5 Продакшн»— проект «Вечная жизнь Александра Христофорова», а продюсер Юлия Соболевская и сценарист Ирина Марийчук — фильм «Кроличья лапа», а Антон Ланге — фильм «Москва в движении».

Московская кинокомиссия

Более того, на объединенном стенде российских кинематографистов будет представлена Кинокомиссия Москвы. Основная задача Кинокомиссии — поддержка российских и международных кино и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории Москвы, содействие в решении организационных, административных, и производственных вопросов, консультации по выбору локаций, получение разрешения на съемки и предоставление доступа на труднодоступные локации.

"Мы представим в Канне Московскую Кинокомиссию — новые возможности организации съемочного процесса в Москве, которые включают условия согласования, базы данных, фото узнаваемых или малоизвестных локаций. Кстати, и дизайн стенда Роскино также, помимо лайтбоксов с фильмами и сериалами, разработан на базе уникальных фотографий Москвы", — подчеркнула Мцитуридзе, чьи слова приводит пресс-служба.

Global russians

Традиционно в Канне Роскино представляет киноальманах «Global russians», который был создан в 2011 году. Тема альманаха этого года — «Москва в движении». Для участия в конкурсе допускались игровые фильмы длительностью до 60 секунд, которые необходимо было выложить в Instagram. Режиссеры фильмов, включенных в альманах, могут поучаствовать в программе Short Film Corner, что позволит им посетить специальные мероприятия и мастер-классы, обменяться опытом с коллегами из других стран, а также встретиться с профессионалами индустрии, находить партнеров для будущих проектов.

Producers network

В этом году шесть молодых продюсеров из России примут участие в программе Producers Network в рамках Каннского международного кинорынка. При этом благодаря партнерству Роскино и Producers Network в этот раз запланирован «Фокус на Россию», что означает, что российские проекты будут в центре внимания, рассказали в пресс-службе Госкино.

Отмечается, что в рамках мероприятия также покажут видеофильм о представителях российской делегации, в который войдут индивидуальные презентации каждого из заявленных продюсеров. Так, продюсер Мила Розанова представит в Канне кинокомпанию «Новые люди» и картину «Подбросы» режиссера Ивана Твердовского.

По данным пресс-службы, продюсер Катерина Тарбо-Игнатенко будет представлена от студии «Viva Films» и расскажет в Канне про проект российско-грузинского производства «43» Дито Цинцадзе , проект «Хрусталь» Дарьи Жук и «Альманах» короткометражных фильмов выпускников ВГИКа. Продюсер Сергей Яхонтов на Producers Network презентует фильм «Снежная дорога» от компании «Stereotactic». Кроме того, в Канне будут представлены новые проекты студии «Союзмультфильм».