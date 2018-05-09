День Серебренникова в Каннах

В кулуарах кинофестиваля в Каннах уже обсуждают: вроде бы есть люди, которые видели фильм Серебренникова «Лето». Ну да, это возможно, ведь у съемочной группы есть друзья и родные, круг узок, все друг друга знают. Еще в Москве в театральной сфере говорили, что получилось здорово и совсем непохоже на того Серебренникова, которого мы знали (а теперь и тут вторят — да-да, непохоже). «Лето» — этапный фильм для Серебренникова, хотя бы потому, что его задержали в прошлом году именно на этих съемках в Петербурге. Известно, что монтировал режиссер дома.

Цоя играет 37-летний кореец Тео Ю, в роли Науменко — Рома Зверь, и вроде бы фильм как раз именно про него. Автор сценария — Михаил Идов . Известно, что первый вариант продюсер отправлял Борису Гребенщикову , но тот остался недоволен. Поклонники БГ поддерживают. Остальные хотят поскорее увидеть не или потерпеть еще.

Михаил Друян промоутер „Премьера в 22 часа — это достаточно поздно. Я в это время буду либо ужинать, либо спать. Я очень надеюсь 2 июня посмотреть „Лето“ на открытии фестиваля „Кинотавр“. Аня Чиповская будет на премьере. Просто Аня здесь всего три дня, а я здесь буду 12. И когда смотришь четыре-пять фильмов в день, хочется увидеть то что либо никогда не будет доступно в российском прокате, либо не планировалось для нашей страны“.

В кафе на площади рядом с дворцом фестивалей Майк Науменко поет голосом Ромы Зверя. Я замираю: неужели так ждут, что ставят на верандах? Да нет, просто ролик, составленный из всех конкурсных фильмов. А было бы логично: Серебренникова здесь очень хотят видеть. Даже собираются устроить флешмоб: вроде бы в поддержку режиссера его соратники напечатали несколько сотен футболок и собираются надеть чуть ли не на дорожку. Конечно, это нарушит строгий дресс-код, но окрас политический, и охрана, наверное, пустит. Им в этом году кажется главное, чтобы селфи не делали.